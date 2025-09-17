Pokus o vraždu mezi Vietnamci, za napadení manželů sekáčkem dostal muž 18 let

Autor:
  10:48
Osmnáct let vězení uložil dnes Krajský soud v Liberci osmatřicetiletému Vietnamci, který loni v březnu v Jablonci nad Nisou na ulici vážně zranil své krajany. Quang Hung Phung podle spisu napadl manželský pár sekáčkem a oběma poškozeným zasadil několik ran do hlavy. Motivem činu byly spory ve společném podnikání.
Soud začal na jaře 2025.

Soud začal na jaře 2025. | foto: ČTK

Soud začal na jaře 2025.
Soud začal na jaře 2025.
Soud začal na jaře 2025.
Soud začal na jaře 2025.
10 fotografií

Cizinec byl obžalovaný byl z pokusu o vraždu a hrozil mu až výjimečný trest, neboť útok vedl vůči těhotné ženě a vícero lidem. K činu se přiznal a u soudu ho opakovaně litoval. Tvrdil, že v tu chvíli nevěděl, co dělá.

Verdikt zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.

Součástí nepravomocného rozsudku je, že obžalovaný musí napadenému páru zaplatil skoro 2,6 milionu korun, jde o bolestné a náhradu nemajetkové újmy. Navíc má zaplatit zdravotní pojišťovně skoro 500 tisíc korun jako úhradu nákladů za jejich léčení. Zranění byla velmi vážná.

Státní zástupkyně Petra Pazderková ve své závěrečné řeči uvedla, že bylo zázrakem, že manželský pár přežil s ohledem na intenzitu vedeného útoku.

Čekal jsem, že zemřu. Muži po napadení sekáčkem zůstala jizva přes půl hlavy

Násilný čin ve vietnamské komunitě se stal loni 15. března v Mánesově ulici v Jablonci, kde bydlel čtyřiatřicetiletý obchodní partner obžalovaného. Quang Hung Phung tam za ním přijel, aby s ním vyřešil nedoplatek více než 400 tisíc korun za elektřinu z provozu společné restaurace.

Obžalovaný při výpovědi u soudu uvedl, že chtěl z kufru auta vytáhnout nějaký dokument, když však uslyšel slovo, jež v překladu do češtiny znamená „likvidace“, sáhl po sekáčku a zaútočil. Tvrdí, že si z toho mnoho nepamatuje a ani neví, jak se na místě objevila manželka napadeného muže.

Na ulici nejprve zasadil svému obchodnímu partnerovi 32 centimetrů dlouhým sekáčkem čtyři údery do hlavy. V dalších ranách mu zabránil švagr napadeného muže, který mu přišel na pomoc.

Obžalovaný poté vběhl do prodejny potravin a podle kamerového záznamu to vypadalo, že tam někoho hledá. Poté znovu vyběhl na ulici a sekáčkem zasadil tři rány do hlavy třicetileté manželky napadeného muže, která mezitím vyběhla ven, aby zjistila, co se stalo jejímu manželovi.

8. dubna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov se blíží do finále. Stavbaři by ji měli dokončit ještě letos. „Počítáme s tím, že na jaře s větším přísunem vody, kdy bude tát sníh, by se započalo s...

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

Hasiči zachraňovali psa ze střechy domu, na žebříku k němu vyzdvihli i majitele

Kuriózní zásah mají na svém kontě liberečtí hasiči. V úterý odpoledne vyjížděli do Starého Města k psovi, který se dostal otevřeným oknem na střechu rodinného domu. Ze zhruba desetimetrové výšky jej...

Pokus o vraždu mezi Vietnamci, za napadení manželů sekáčkem dostal muž 18 let

Osmnáct let vězení uložil dnes Krajský soud v Liberci osmatřicetiletému Vietnamci, který loni v březnu v Jablonci nad Nisou na ulici vážně zranil své krajany. Quang Hung Phung podle spisu napadl...

17. září 2025  10:48

ÚOHS souhlasí s prodejem Liberty, nový majitel chce podnik převzít co nejdřív

Už jen nabytí platnosti a zaplacení ceny dělí to, co zbylo z ostravské huti Liberty, od nového majitele, který firmu od insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení kupuje. Úřad pro ochranu...

17. září 2025  10:34

Jídlo po zápase? Neexistuje. Rychlovský se na farmě setkal s tvrdou realitou AHL

Než vyrazil zpátky do zámoří znovu bojovat o šanci v NHL, zatrénoval si hokejový útočník Jakub Rychlovský s Libercem, odkud do Ameriky před rokem odešel. První sezonu strávil na farmě v Grand Rapids,...

17. září 2025  8:26

Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Pitná voda pro tisíce lidí z českého příhraničí bude od příštího roku proudit z nové úpravny v libereckém Machníně. Stavba je prvním projektem financovaným z Fondu Turów, do kterého poslala peníze...

16. září 2025  17:50

Srážka autobusu a dvou aut na Semilsku. Pro vážně zraněného letěl vrtulník

Hasiči zasahovali v úterý odpoledne u vážné dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. Jednoho člověka museli vyprošťovat s pomocí hydraulického zařízení, nikdo...

16. září 2025  17:13,  aktualizováno  17:38

Unikátní zahrada, vnitřní atrium. Jablonec hledá, kdo postaví atypickou školku

Jablonecký magistrát hledá firmu, která do začátku školního roku 2027/2028 postaví novostavbu Mateřské školy Palackého. Do výběrového řízení se mohou zájemci hlásit elektronicky do 15. října.

16. září 2025  11:22

Zemřel Petr Trunec, českolipský zachránce kostela a držitel ocenění od hejtmana

Ve věku nedožitých 83 let zemřel známý českolipský pedagog a sbormistr Petr Trunec, držitel Pocty hejtmana Libereckého kraje a nejvyššího českolipského vyznamenání Poděkování starostky, které obdržel...

15. září 2025  14:53

Revoluce v energetické soběstačnosti. Jablonec pokryje domy solárními panely

Jablonec nad Nisou usiluje o větší energetickou soběstačnost. Střechy města zaplní tisíce fotovoltaických panelů, přibudou i bateriová úložiště.

15. září 2025  14:17

Koledovali jsme si. Výhru jsme urvali silou vůle, uznal jablonecký kouč Kozel

Vymyslet jiný herní systém a poskládat nově sestavu bez klíčových opor stopera Martince a záložníka Berana. To trenérovi Luboši Kozlovi dlouho vycházelo. Jeho Jablonec nasázel hned v první půli tři...

14. září 2025  17:56

Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední

Fotbalisté Jablonce jsou v nové sezoně Chance Ligy stále neporaženi. O výhře nad posledními Pardubicemi 3:2 rozhodli v prvním poločase třemi góly. Dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl útočník...

14. září 2025  15:17

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Největší kulturní centrum mezi Prahou a Berlínem. Fabrika v Semilech ožívá

Areál v Semilech býval centrem textilního průmyslu. Teď se proměňuje v kulturní komplex Fabrika 1861. S projektem přišel Sebastian Kuršel, který textilkou provedl i návštěvníky nedávného Fabrika...

14. září 2025  8:23

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

13. září 2025  17:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.