Pokus o vraždu mezi Vietnamci, za napadení manželů sekáčkem dostal muž 18 let

Cizinec byl obžalovaný byl z pokusu o vraždu a hrozil mu až výjimečný trest, neboť útok vedl vůči těhotné ženě a vícero lidem. K činu se přiznal a u soudu ho opakovaně litoval. Tvrdil, že v tu chvíli nevěděl, co dělá.
Verdikt zatím není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.
Součástí nepravomocného rozsudku je, že obžalovaný musí napadenému páru zaplatil skoro 2,6 milionu korun, jde o bolestné a náhradu nemajetkové újmy. Navíc má zaplatit zdravotní pojišťovně skoro 500 tisíc korun jako úhradu nákladů za jejich léčení. Zranění byla velmi vážná.
Státní zástupkyně Petra Pazderková ve své závěrečné řeči uvedla, že bylo zázrakem, že manželský pár přežil s ohledem na intenzitu vedeného útoku.
Čekal jsem, že zemřu. Muži po napadení sekáčkem zůstala jizva přes půl hlavy
Násilný čin ve vietnamské komunitě se stal loni 15. března v Mánesově ulici v Jablonci, kde bydlel čtyřiatřicetiletý obchodní partner obžalovaného. Quang Hung Phung tam za ním přijel, aby s ním vyřešil nedoplatek více než 400 tisíc korun za elektřinu z provozu společné restaurace.
Obžalovaný při výpovědi u soudu uvedl, že chtěl z kufru auta vytáhnout nějaký dokument, když však uslyšel slovo, jež v překladu do češtiny znamená „likvidace“, sáhl po sekáčku a zaútočil. Tvrdí, že si z toho mnoho nepamatuje a ani neví, jak se na místě objevila manželka napadeného muže.
Na ulici nejprve zasadil svému obchodnímu partnerovi 32 centimetrů dlouhým sekáčkem čtyři údery do hlavy. V dalších ranách mu zabránil švagr napadeného muže, který mu přišel na pomoc.
Obžalovaný poté vběhl do prodejny potravin a podle kamerového záznamu to vypadalo, že tam někoho hledá. Poté znovu vyběhl na ulici a sekáčkem zasadil tři rány do hlavy třicetileté manželky napadeného muže, která mezitím vyběhla ven, aby zjistila, co se stalo jejímu manželovi.
8. dubna 2025