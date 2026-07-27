„Je smutné, že někdy musíme o to, abychom se mohli postarat o pacienta v přímém ohrožení života, doslova a do písmene bojovat,“ uvedla Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK) na sociálních sítích.
Podle mluvčího ZZS LK Michaela Georgieva zasahovala posádka na Českolipsku u pacienta v bezvědomí. Zatímco lékařka a záchranář uvnitř domu v tmavé chodbě bojovali o jeho život, přátelé zraněného nejprve verbálně a později fyzicky útočili na dva řidiče záchranáře.
„Naši řidiči připravovali doktorce léky, materiál a další možnosti a snažili se situaci zkorigovat. Nebyla zkorigovaná a došlo tam k fyzickému napadení našich záchranářů, kteří jsou v tuto chvíli v pracovní neschopnosti a na pachatele bylo podané trestní oznámení na Policii ČR,“ uvedl Georgiev.
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Agresivní muž napadl záchranáře a vyhrožoval jim smrtí, pak poškodil sanitku
Policie následně na místo dorazila a oba muže zajistila. Záchranáři poté dokončili ošetření pacienta a převezli ho do nemocnice.
K incidentu došlo po půlnoci ze čtvrtka na pátek. „Napadení dvou řidičů ZZS LK se intenzivně věnujeme. V současné době shromažďujeme potřebné podklady pro určení právní kvalifikace tohoto politováníhodného incidentu,“ uvedla krajská mluvčí Policie ČR Ivana Baláková.
„Ovlivní ji mimo jiné i rozsah zdravotních následků u obou záchranářů, na které ve službě zaútočili dva agresoři,“ dodala.
Podle Georgieva nejde o první podobný případ. „Často dochází k verbálnímu napadení. Potýkáme se s tím často, ale samozřejmě se situace bohužel stupňuje a dochází i k fyzickému napadání záchranářů,“ podotkl.
Jedná se o celorepublikový problém
„Je to celorepublikový problém, proto jsme na to upozornili. Víme, že před měsícem na to upozorňovali jiní kolegové, kde jim útočníci rozbili i sanitní vůz,“ připomněl.
Zároveň dodal, že k fyzickému napadení nedochází tak často. „Operační středisko dokáže vyfiltrovat to, že na místě může být agresivní osoba, tak na místo vysílá buď státní policii nebo městskou policii pro ochranu posádek,“ uzavřel.