Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vězně na útěku zmohla jedenáctihodinová tůra, rád se pak svezl s policisty

Autor:
  17:47
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti hodinách chůze ho ve Cvikově zastavila policejní hlídka.

Nestřežené pracoviště vězeň svévolně opustil ve středu kolem poledne. Namířeno měl domů do Ústeckého kraje, v sousedním Libereckém kraji se ale příliš nevyznal.

„Vězeň policii nesdělil, proč uprchl. Řekl jen, že udělal hloupost, ví, že si prodlouží pobyt ve vězení, a že je strašně unavený,“ uvedla pro portál iDNES.cz policejní mluvčí Ivana Baláková.

Muž se chtěl vyhnout policejním kontrolám, proto šel převážně po lesních cestách. Po zhruba jedenácti hodinách dorazil kolem 23. hodiny do Cvikova.

Vězeň utekl okénkem na toaletě. Místo pár měsíců mu hrozí další roky navíc

Policisté si ho v Pivovarské ulici všimli, protože se nervózně otáčel. Když se ho rozhodli zkontrolovat, pokusil se zrychlit, po dlouhé chůzi mu to však už příliš nešlo. Na výzvu k prokázání totožnosti přiznal, kdo je. Podle Balákové mu pak svezení policejním autem přišlo vhod.

Útěkem se muž dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případem se bude zabývat soud a vězni může přibýt až pět let za mřížemi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

Restaurační byznys čekají těžké časy, říká Pohlreich. A přiznal, jaký burger jí nejraději

Premium
Zdeněk Pohlreich otevřel v Liberci novou pobočku sítě Mama’s Burger. (20. září...

Příští rok oslaví sedmdesátku, ale v tempu nepolevuje. Zdeněk Pohlreich každý týden uděluje rady kuchařům v nové sérii pořadu Ano, šéfe!, ke svým posluchačům promlouvá z několika podcastů a...

Strašná zvěst otřásla údolím. Protržená přehrada před 110 lety zabila desítky lidí

Když voda z přehrady na Bílé Desné dorazila do města, nebyla evakuace Desné...

Nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí, která na dlouho ovlivnila vývoj sypaných hrází v celé Evropě, se odehrála před 110 lety na malé říčce Bílá Desná v Jizerských horách. Přehrada,...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

ONLINE: Hradec - Liberec 0:0. Který z týmů se dočká druhé výhry v sezoně?

Sledujeme online
Hradecký útočník Robert Kousal se prosazuje v přípravném duelu proti Liberci.

Také netradičně ve čtvrtek pokračuje jedním zápasem hokejová extraliga. Liberec se v krátkém sledu za sebou podruhé představuje na východě Čech, v předehrávce 4. kola čelí Hradci Králové. Utkání...

24. září 2026  17:59

Vězně na útěku zmohla jedenáctihodinová tůra, rád se pak svezl s policisty

ilustrační snímek

Útěk padesátiletého vězně domů z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem mu nevyšel podle představ. Kvůli obavám z policejních kontrol se držel lesních cest, několikrát zabloudil a po jedenácti...

24. září 2026  17:47

Srna spadla do požární nádrže, záchrannou akci hasičů hlasitě komentovala

Srnka spadla do požární nádrže.

Nepozorná srna spadla na Semilsku do požární nádrže. Z pasti jí pomohli hasiči. Přestože se zvíře chvílemi vzpouzelo a vydávalo hlasitý jekot, nakonec z náruče hasiče vyběhlo do volné přírody.

24. září 2026  15:03

Plošné testy DNA v Rovensku. Policie prověří ženy, aby našla matku mrtvého dítěte

V Rovensku pod Troskami se v popelnici našlo mrtvé novorozeně. (14. září 2026)

Policisté budou v Rovensku pod Troskami odebírat ženám vzorek DNA, aby vyřešili případ mrtvého novorozence nalezeného v kontejneru na papír. Bezvládné tělíčko našla před dvěma týdny obyvatelka města....

24. září 2026  13:35

Nevěděla jsem, že zdrogovaná nesmím kojit. Za smrt dítěte půjde matka do vězení

ilustrační snímek

Narkomanka, jejíž tříměsíční kojenec zemřel kvůli mateřskému mléku kontaminovanému metamfetaminem, si odpyká osm let vězení. Trest za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti potvrdil ženě z...

24. září 2026  12:53

Soud propustil dezinformátora Čermáka. Překopal jsem svou osobnost, tvrdí

Tomáš Čermák (vpravo) u soudu v Liberci (24. září 2026)

Soud podmínečně propustil Tomáše Čermáka, který si odpykával 5,5 roku vězení v rýnovické věznici za podporu a propagaci terorismu. Okresní soud v Liberci vyhověl jeho žádosti ve čtvrtek dopoledne....

24. září 2026  8:41,  aktualizováno  10:11

Liberecké fotbalistky nečekaně zvítězily v Evropském poháru, uspěla i Sparta

Momentka ze zápasu fotbalistek Slovanu Liberec

Liberecké fotbalistky se v úvodním utkání 2. předkola Evropského poháru postaraly o velké překvapení, favorizovaný Rosenborg porazily v azylu v Ústí nad Labem 3:1. Dvě branky dala na konci prvního...

23. září 2026  19:34,  aktualizováno  20:44

V Ralsku plánují obří datové centrum pro AI, spotřebu bude mít jako krajské město

Soukromý investor připravuje v Ralsku na Českolipsku výstavbu obřího datového...

Výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci (AI) připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů...

23. září 2026  13:07

Lepší život v České Lípě? Kandidáti slibují více parkovacích míst či zeleně

Česká Lípa

Obyvatele České Lípy trápí kriminalita, vandalismus a lidé bez domova či uživatelé drog v okolí obchodních center a na dalších místech. Jak by chtěli problém řešit lídři stran, kteří se budou v...

23. září 2026  10:48

Těžká váha, navíc v azylu. Snad Rosenborg potrápíme, doufá kouč libereckých žen

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.

Evropskou premiéru proti Sarajevu zvládly, ve středu (17.00) ale fotbalistky libereckého Slovanu narazí v Evropském poháru na jiný kalibr. Stojí před nimi norský Rosenborg, jeden z předních klubů...

23. září 2026  8:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Padesátinásobek vyvolávací ceny. Liberec vydražil vrak Land Roveru za 153 tisíc

Liberecká dražba autovraků odtažených z ulic města vynesla rekordní částku. Osm...

Rekordní částku za jedno auto vynesla Liberci v úterý 22. září dražba autovraků odtažených z ulic města. Cena za osm let starý Land Rover vzrostla z vyvolávací ceny 3000 korun na 153 tisíc korun....

22. září 2026  15:43

Starostce Šimonovic vyvěsili po obci parte. Nejhlubší dno, reaguje hejtman

Premium
V Šimonovicích na Liberecku někdo vyvěsil parte tamní starostky Leony Vránové....

Předvolební boj daleko za hranou vkusu. V Šimonovicích na Liberecku někdo necelé tři týdny před komunálními volbami vyvěsil parte současné starostky Leony Vránové (SLK). V textu se raduje z jejího...

22. září 2026  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde