Nestřežené pracoviště vězeň svévolně opustil ve středu kolem poledne. Namířeno měl domů do Ústeckého kraje, v sousedním Libereckém kraji se ale příliš nevyznal.
„Vězeň policii nesdělil, proč uprchl. Řekl jen, že udělal hloupost, ví, že si prodlouží pobyt ve vězení, a že je strašně unavený,“ uvedla pro portál iDNES.cz policejní mluvčí Ivana Baláková.
Muž se chtěl vyhnout policejním kontrolám, proto šel převážně po lesních cestách. Po zhruba jedenácti hodinách dorazil kolem 23. hodiny do Cvikova.
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Policisté si ho v Pivovarské ulici všimli, protože se nervózně otáčel. Když se ho rozhodli zkontrolovat, pokusil se zrychlit, po dlouhé chůzi mu to však už příliš nešlo. Na výzvu k prokázání totožnosti přiznal, kdo je. Podle Balákové mu pak svezení policejním autem přišlo vhod.
Útěkem se muž dopustil přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případem se bude zabývat soud a vězni může přibýt až pět let za mřížemi.