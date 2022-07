Liberečanům ubudou cesty na úřad, poplatky zaplatí z domova

„Jde o to, aby přístup k úřadu byl jednodušší a víceméně z pohodlí domova. Na portálu občana se lidé třeba dozvědí, zda mají k městu nějaké nezaplacené pohledávky, nebo budou mít přehled o všech řízeních, která mají s městem rozjednaná,“ informoval náměstek primátora Jiří Šolc.

Lidé budou moci prostřednictvím portálu i elektronicky podávat formuláře nebo platit poplatky za psy či odpady a dostávat budou také upozornění na jejich splatnost. Radnice chce službu postupně rozvíjet.

„Liberecký portál tak doplní národní portál, přes který mohou lidé žádat například o výměnu řidičského průkazu nebo o výpis z rejstříku trestů. Městský portál tyto možnosti rozšiřuje o záležitosti spadající do samosprávné působnosti obce a desítky z nich se budou do portálu postupně převádět jako online formuláře,“ uvedl pro městský zpravodaj tajemník libereckého magistrátu Martin Čech.

Portál pro město vytváří jeho společnost Liberecká IS. „Dotaci jsme na to žádnou nedostali a platbu za portál rozložíme do pravidelných ročních plateb, které stejně za IT služby platíme Liberecké IS,“ dodal náměstek Šolc.

V ostrém provozu i s platební bránou začne liberecký portál fungovat od září, lidé si ho ale mohou vyzkoušet už nyní. Do svého účtu se přihlásí přes datovou schránku nebo přes takzvanou elektronickou Identitu občana, tedy eObčanku či bankovní identitu. Na portálu Liberce jsou záložky nazvané „potřebuji vyřídit“, „moje závazky“, „moje podání“, „moje řízení“, „upozornění“ a „aktuality“.