Ke klokanovi, který poskakoval po silnici, vyjížděli minulý týden policisté z České Lípy. Zvíře uprchlo z malé zoologické zahrady v Bohaticích. Policisté klokana nakonec odchytli a vrátili majiteli.

Klokan Kevin, ke kterému poslal policisty dispečink, skákal po silnici od Bohatic ve směru na Mimoň. Hlídka z České Lípy spatřila zvíře u krajnice.

Klokan Kevin uprchl z malé zoo v Bohaticích.

„Byl sice rozrušený, ale přesto plný energie. Nijak se nenechal rozhodit auty jedoucími v opačném směru jízdy a dle pravidel silničního provozu pokračoval po pravé straně ve svém hopsání směrem na Mimoň,“ uvedla policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Na výjezdu z Bohatic se policistům podařilo klokana nasměrovat ze silnice do bezpečí přilehlé cesty a zahrady.

Chovateli v Ostravě utekl metrový krokodýl. Dva dny nejedl, varuje policie

„Zde proběhlo ’sportovní klání’, během kterého se klokan snažil nejen unikat, ale zároveň důkladně otestoval fyzickou kondici zasahujících policistů. Nakonec se jej podařilo nasměrovat k plotu a za použití doporučené techniky bezpečně odchytit,“ upřesnila Jeníčková.

Znaveného klokana poté předali jeho majiteli. „Celý zásah se obešel bez újmy na zdraví jak u policistů, tak u samotného hlavního aktéra, který se v tomto chladném počasí vydal na dobrodružnou cestu,“ dodala mluvčí.

Klokan prchal od Bohatic na Mimoň.

