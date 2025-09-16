Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Autor:
  17:50
Pitná voda pro tisíce lidí z českého příhraničí bude od příštího roku proudit z nové úpravny v libereckém Machníně. Stavba je prvním projektem financovaným z Fondu Turów, do kterého poslala peníze polská strana.

Vodní zdroje ohrožuje těžba v Polsku. Na místě, kde ještě před pár lety stála zavřená budova úpravny z 30. let minulého století, je dnes moderní zařízení, které má zajistit dostatek pitné vody zhruba pro šestnáct tisíc lidí z Hrádecka a Chrastavska.

Podle Michala Maděry, ředitele firmy, která úpravnu vody v Machníně na Liberecku postavila, teď přijde na řadu ještě kolaudace nové budovy a spuštění zkušebního provozu.

Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. Na snímku hejtman Libereckého kraje Martin Půta. (16. září 2025)
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě. (16. září 2025)
21 fotografií

„Ten je potřeba k tomu, aby se vyzkoušelo, že všechno funguje tak, jak má, a že výroba pitné vody splňuje všechny legislativní parametry,“ vysvětlil generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák. Zkušební provoz bude trvat celý příští rok, kdy voda poteče do sítě v okolí.

Zajištění pitné vody pro obce poblíž dolu Turów je prvním projektem, který se spolufinancoval z peněz ve fondu, jež přišly od polské strany. „Naplňují se výsledky jednání, která začala asi před deseti lety, kdy bylo jasné, že Polsko chce rozšiřovat těžbu směrem k českým hranicím,“ připomněl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Z fondu Turów se na stavbu využilo téměř 110 milionů korun. Dalších 55 milionů šlo ze státního fondu životního prostředí.

Až 45 litrů za sekundu

Celá stavba stála zhruba 165 milionů korun. Z původní úpravny nezůstalo nic. „Proběhla demolice a revitalizovalo se tu pět vodních zdrojů. Nová úpravna je projektována maximálně na 45 litrů za sekundu. V průměru může běžet asi kolem dvaceti,“ přiblížil výkonnost Špičák.

Samotné napojení na obce v příhraničí pak bude možné po dokončení zhruba dvanáct kilometrů dlouhého přivaděče. „Stavba pokračuje dobře a není nijak zásadně problematická. Z našeho pohledu jsme v předstihu, už se blížíme k osmi kilometrům,“ popsal Špičák, podle kterého bude přivaděč hotový zhruba za rok.

Oblast je teď zásobována pitnou vodou z Uhelné u Hrádku nad Nisou. „Bez úpravny bychom se do budoucna neobešli, protože vodní zdroje, které na Hrádecku jsou, ztrácejí svoji kapacitu,“ objasnil starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský. Dosavadní zdroj vody v Uhelné bude po zprovoznění úpravny odstavený.

Nová úpravna v Liberci zajistí vodu pro regiony postižené těžbou v dole Turów

Kromě přivaděče se ještě budují vodovody v Horním Vítkově a ve Václavicích. „Stavba jde podle harmonogramu a myslím si, že se nám docela daří. Hotové to bude asi kolem příštího léta,“ doplnil starosta Farský.

Zásobování příhraničních obcí pitnou vodou z Machnína je jedním z projektů, které pomohou dotčeným obcím, aby se vypořádaly s dopady důlní činnosti v Turówě. „Nejpozději příští rok začneme stavět první opatření i na Frýdlantsku, protože tam jsou taky potřeba,“ věří Půta.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Robbie Williams zpíval jenom pro ni. Voní jako superstar, říká fanynka z Jablonce

Premium

Přes noc se stala známou nejen v České republice, ale i za hranicemi. Paní Renatu z Jablonce nad Nisou si mezi tisíci fanoušky vybral na svém koncertu v Praze Robbie Williams, aby s ní pohovořil,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov se blíží do finále. Stavbaři by ji měli dokončit ještě letos. „Počítáme s tím, že na jaře s větším přísunem vody, kdy bude tát sníh, by se započalo s...

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

Dostatek pitné vody pro tisíce lidí. Z peněz od Poláků vyrostla nová úpravna

Pitná voda pro tisíce lidí z českého příhraničí bude od příštího roku proudit z nové úpravny v libereckém Machníně. Stavba je prvním projektem financovaným z Fondu Turów, do kterého poslala peníze...

16. září 2025  17:50

Srážka autobusu a dvou aut na Semilsku. Pro vážně zraněného letěl vrtulník

Hasiči zasahovali v úterý odpoledne u vážné dopravní nehody dvou osobních automobilů a autobusu v Tatobitech na Semilsku. Jednoho člověka museli vyprošťovat s pomocí hydraulického zařízení, nikdo...

16. září 2025  17:13,  aktualizováno  17:38

Unikátní zahrada, vnitřní atrium. Jablonec hledá, kdo postaví atypickou školku

Jablonecký magistrát hledá firmu, která do začátku školního roku 2027/2028 postaví novostavbu Mateřské školy Palackého. Do výběrového řízení se mohou zájemci hlásit elektronicky do 15. října.

16. září 2025  11:22

Zemřel Petr Trunec, českolipský zachránce kostela a držitel ocenění od hejtmana

Ve věku nedožitých 83 let zemřel známý českolipský pedagog a sbormistr Petr Trunec, držitel Pocty hejtmana Libereckého kraje a nejvyššího českolipského vyznamenání Poděkování starostky, které obdržel...

15. září 2025  14:53

Revoluce v energetické soběstačnosti. Jablonec pokryje domy solárními panely

Jablonec nad Nisou usiluje o větší energetickou soběstačnost. Střechy města zaplní tisíce fotovoltaických panelů, přibudou i bateriová úložiště.

15. září 2025  14:17

Koledovali jsme si. Výhru jsme urvali silou vůle, uznal jablonecký kouč Kozel

Vymyslet jiný herní systém a poskládat nově sestavu bez klíčových opor stopera Martince a záložníka Berana. To trenérovi Luboši Kozlovi dlouho vycházelo. Jeho Jablonec nasázel hned v první půli tři...

14. září 2025  17:56

Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední

Fotbalisté Jablonce jsou v nové sezoně Chance Ligy stále neporaženi. O výhře nad posledními Pardubicemi 3:2 rozhodli v prvním poločase třemi góly. Dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl útočník...

14. září 2025  15:17

Největší kulturní centrum mezi Prahou a Berlínem. Fabrika v Semilech ožívá

Areál v Semilech býval centrem textilního průmyslu. Teď se proměňuje v kulturní komplex Fabrika 1861. S projektem přišel Sebastian Kuršel, který textilkou provedl i návštěvníky nedávného Fabrika...

14. září 2025  8:23

Baník - Liberec 0:2, trápení domácích trvá. Hosté rozhodli v prvním poločase

Liberečtí fotbalisté slaví první ligovou výhru od začátku srpna, v 8. kole Chance Ligy uspěli na hřišti Baníku Ostrava 2:0. O vítězství rozhodli hned v úvodní dvacetiminutovce brankami Lukáše Maška a...

13. září 2025  17:31

Liberecký útočník Vlach je po úspěšné operaci páteře. Čeká ho pauza

Liberecký hokejový útočník Jaroslav Vlach utrpěl v pátečním utkání 2. kola extraligy po nárazu do mantinelu poranění páteře a po chirurgickém zákroku jej čeká blíže nespecifikovaná pauze. V...

13. září 2025  14:52

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hudba zní v kostelích i huti, festival vábí diváky na hvězdné hosty

Sever Čech a saské příhraničí rozeznívá klasická hudba. Festival Lípa Musica vábí diváky na hvězdné hosty. Koncertuje se v zámecké konírně, v kostelech i ve sklářské huti.

13. září 2025  8:18

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.