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Studuje tam i mistr světa v rýžování zlata. Univerzita třetího věku má rekordní stav

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  8:34aktualizováno  8:59
Největší zájem byl o tradiční kurzy zaměřené na Přemyslovce, křesťanství,...

Největší zájem byl o tradiční kurzy zaměřené na Přemyslovce, křesťanství, českou architekturu nebo český rok v přírodě, který je letošní novinkou. | foto: Archiv Technické univerzity v Liberci

Největší zájem byl o tradiční kurzy zaměřené na Přemyslovce, křesťanství,...
Při studiu se mohou potkat posluchači hned několika generací.
Do 78 kurzů se zapsalo 1 106 frekventantů starších padesáti let.
Při studiu se mohou potkat posluchači hned několika generací.
9 fotografií
Poprvé prolomila Univerzita třetího věku (U3V), která spadá pod Technickou univerzitu v Liberci, tisícovku zapsaných studentů. Jsou mezi nimi mistr světa v rýžování zlata, autorka bezlepkových kuchařek nebo operní pěvkyně. Nejstarší zapsané studentce je 98 let.

Do 78 kurzů se zapsalo 1 106 frekventantů starších padesáti let. Největší zájem byl o tradiční kurzy zaměřené na Přemyslovce, křesťanství, českou architekturu nebo český rok v přírodě, který je letošní novinkou. „Markantní převis zájemců letos zaznamenali u kurzů kresby, grafiky a tělocviků,“ doplnil mluvčí TUL Radek Pirkl.

Univerzity třetího věku třídí zájemce, počet posluchačů pravidelně roste

Pro studující podle Jitky Pacltové, ředitelky Centra celoživotního vzdělávání při TUL, představují kurzy nejen příležitost k nabývání nových vědomostí, ale naplňují také potřebu socializace či setkávání se s partou milých lidí, které spojuje stejný zájem. Při studiu se mohou potkat posluchači hned několika generací, věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší posluchačkou je letos 48 let.

„Není výjimkou, že spolu lidé po kurzu jdou ještě probrat život nad kávou. Posluchači, kteří studují italštinu, si dokonce s paní lektorkou sami organizují cestovní pobyty v Itálii,“ prozradila Pacltová. Mezi dalšími novými kurzy zmínila také archeologii, současnou světovou i českou literaturu (včetně čtenářské dílny) nebo kurz muži v pohybu.

Největší zájem byl o tradiční kurzy zaměřené na Přemyslovce, křesťanství, českou architekturu nebo český rok v přírodě, který je letošní novinkou.
Největší zájem byl o tradiční kurzy zaměřené na Přemyslovce, křesťanství, českou architekturu nebo český rok v přírodě, který je letošní novinkou.
Při studiu se mohou potkat posluchači hned několika generací.
Do 78 kurzů se zapsalo 1 106 frekventantů starších padesáti let.
9 fotografií

Organizátorka U3V při TUL Petra Palaščáková považuje posluchače z řad seniorů za velmi aktivní lidi s pozoruhodnými zkušenostmi, v nichž se ukrývá velmi bohatá životní historie.

U3V funguje na liberecké univerzitě od roku 1998, tehdy zde studovalo 16 seniorů.

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