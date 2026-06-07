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Terasovité zahrady zámku Zákupy se dočkají obnovy

Matěj Klimša
  8:07
Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná. Unikátní terasovité zahrady na zámku v Zákupech by se však měly dočkat rekonstrukce. Zástupci Libereckého kraje, Národního památkového ústavu a města Zákupy podepsali memorandum o spolupráci na obnově barokní památky.
Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není...

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná. | foto: Liberecký kraj

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není...
Zahrady, které dominují zámeckému parku, jsou dílem italských mistrů.
Zahrady, které dominují zámeckému parku, jsou dílem italských mistrů.
Zahrady, které dominují zámeckému parku, jsou dílem italských mistrů.
9 fotografií

Podle generální ředitelky Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděždy Goryczkové jsou terasovité zahrady triumfálním vyústěním celé formální zahrady v Zákupech. „Jsou výjimečné svojí architekturou. Bohužel byly v druhé polovině osmdesátých let minulého století hodně zdevastované a jejich stav není úplně utěšený. Ani nepouštíme návštěvníky nahoru,“ popsala s tím, že ideální není stabilita teras, ani stav horní plošiny.

Zahrady, které dominují zámeckému parku, jsou dílem italských mistrů. „O rozvoj Zákup se velmi zasloužila velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská, protože si je zvolila za své sídlo. Ona je hybnou silou, která dala barokní podobu celému areálu zámku,“ zdůraznila Goryczková.

Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná.
Dominanta zámeckého parku je aktuálně v kritickém stavu a turistům není přístupná.
Zahrady, které dominují zámeckému parku, jsou dílem italských mistrů.
Zahrady, které dominují zámeckému parku, jsou dílem italských mistrů.
9 fotografií

O zámek jeví turisté větší zájem

Zámecký areál pak přešel do rukou státu v roce 1918. Pro veřejnost se však zpřístupnil až v závěru dvacátého století. Jeho návštěvnost dlouhodobě stoupá, a to i díky investicím do obnovy bývalého císařského letního sídla. V loňském roce se počet návštěvníků přiblížil k hranici padesáti tisíc. Obnovení barokních teras by mělo trend dále podpořit.

Liberecký kraj přispěje na přípravu rekonstrukce deseti miliony korun, město Zákupy pak jedním milionem. „Našich deset milionů má podpořit, aby se v budoucnosti obnova teras dostala na vysoký stupeň priorit, až bude NPÚ plánovat své rozpočty,“ vysvětlil hejtman Martin Půta. Podpora pokryje projektovou dokumentaci a inženýrskou přípravu.

Dosud utajené pokoje zabydlel a zpřístupnil návštěvníkům zámek v Zákupech

„Po zahájení obnovy hospodářského dvora a nádherně opravené konírny je to další skvělá zpráva pro zámek a město Zákupy,“ vyzdvihl starosta Zákup Radek Lípa. Generální ředitelka Goryczková přislíbila, že NPÚ začne v nejbližší době soutěžit projekt a současně bude hledat zdroje financí, ze kterých by se samotná obnova teras pokryla.

Součástí obnovy barokních teras je sanace opěrných zdí, restaurování kamenosochařské výzdoby balustrád, zajištění stability a obnova vodního systému včetně chrličů a centrálního bazénu.

Do roku 2030 by mohlo být hotovo

Přípravné práce by měly být hotové za dva roky. Podle optimistického scénáře by rekonstrukce za zhruba 95 milionů korun mohla být hotová v roce 2030.

„Barokní zahrady jsou prvním místem, které návštěvník uvidí ještě před vstupem do zámku. Jsou historicky cennou a výraznou ozdobou areálu. Záleží nám na tom, aby se areál se zajímavou historií stal magnetem pro návštěvníky celého Českolipska,“ vylíčila krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Zároveň dodala, že jde o vůbec první podporu státní památky ze strany kraje. „Možná je to výjimečné i v rámci celé země,“ uzavřela náměstkyně.

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