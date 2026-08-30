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Na Semilsku havarovalo ultralehké letadlo, pilot pád nepřežil

Autor:
  10:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ultralehký letoun se v sobotu večer zřítil krátce po vzletu na letišti ve Všeni na Semilsku. Stroj začal po nehodě hořet. Pilot na místě zemřel.

Pilot havaroval krátce po 19. hodině. Stroj se zřítil zhruba deset sekund po tom, co se vznesl z travnaté dráhy u letiště Všeň, kde se konalo tradiční setkání pilotů ultralehký letadel a motorových závěsných kluzáků.

„Pilot, který cestoval v dvoumístným ultralehkém letadle sám, bohužel zemřel na místě,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Na letišti zasahovali i přivolaní záchranáři. „Na místě probíhala laická resuscitace, ale po příletu našeho vrtulníku lékař bohužel musel konstatovat smrt,“ přiblížil mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Na letišti v Hodkovicích havarovalo ultralehké letadlo, pilot zemřel

„Příčinu havárie nyní zjišťuje a okolnosti prověřuje služba kriminální policie ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ dodala policejní mluvčí.

Letadlo havarovalo na letišti ve Všeni.

Letadlo havarovalo na letišti ve Všeni.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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ilustrační snímek

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