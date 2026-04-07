„Můj bratr šel do dílny a přiběhl domů, že tam vidí chodit nějaké postavy. Nestihli jsme je ani vyfotit, zloději utekli zadními dveřmi, které si sami otevřeli. Zavolali jsme policii,“ líčí dcera umělce Kateřina Nora Nováková, která je současně předsedkyní Spolku přátel díla V. K. Nováka.
Podle ní se z bývalé márnice ztratily veškeré barevné kovy, které se daly odnést. Nemyslí si, že by pachatelé přijeli autem, lup totiž nosili přes hřbitov, kde vyrazili branku, až na louku. „Některé věci tam našla tátova manželka připravené k odnesení. To naštěstí už nezvládli,“ líčí dále.
Sochy z kované oceli vysoké zhruba 40 a 60 centimetrů podle ní mohli zloději mylně považovat za bronzové. Vznikly na počátku Novákovy tvorby v roce 1969 coby součást jeho diplomové práce. Jedna z plastik představuje hudbu jako vlnu a druhá stylizaci lidských postav.
„Z této série si některá další díla do své sbírky před lety zakoupilo Severočeské muzeum v Liberci. Takže naštěstí neukradli všechno,“ dodává Nováková s tím, že zmizel obsah celé jedné police. O modernější plastiky zloději podle ní zjevně neměli zájem.
Spolek, který se snaží udržet Novákův odkaz, jeho díla a myšlenky v regionu, i s přesahem do zbytku republiky a zahraničí, vyzývá nejen Jablonečany a Liberečany k bdělosti.
Umělecká díla se mohou objevit ve sběrných surovinách a kovošrotech v okolí obou měst, na internetových bazarech, ve starožitnictví, kovárnách, na bleších trzích, aukčních serverech či zastavárnách.
„Pokud tato díla zahlédnete, nebo víte o někom, kdo je nabízí nebo drží u sebe, kontaktujte, prosím, ihned policii,“ apeluje spolek s ujištěním, že nálezce bude odměněn.
Spolek každoročně ve spolupráci s městem zpřístupňuje ateliér V. K. Nováka veřejnosti během akce Rýnovické márnění. To mohl podle jeho dcery někdo využít k tomu, aby si prostory obhlédl.
Zmizela i světla a nářadí
„Oznámení o tom, že se neznámý pachatel vloupal do dílny, jsme přijali 28. března. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež,“ potvrdila mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.
S ohledem na výši způsobené škody, která předběžně dosahuje téměř 150 tisíc korun, hrozí v případě dopadení pachateli trest odnětí svobody až na pět let. Kromě soch zmizely i další věci jako divadelní světla či nářadí.
Mezi díly pražského rodáka Vratislava Karla Nováka (1942–2014) jsou nepřehlédnutelné kovové plastiky, pohyblivé objekty či autorské šperky. Je také autorem kinetické plastiky Pražský metronom umístěné na Letné, jež vznikla u příležitosti Všeobecné československé výstavy v Praze v roce 1991.
Novák vystudoval střední průmyslovou školu bižuterní v Jablonci nad Nisou a od roku 1968 pracoval ve vlastním jabloneckém ateliéru. Dlouhodobě vyučoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Západočeské univerzitě v Plzni.
Roky žil na bývalé faře kostela svatého Ducha v Rýnovicích, kde si někdejší márnici u hřbitova přestavěl na dílnu. Odtud jezdil za svými pedagogickými povinnostmi i za výstavami v Česku i po světě.
26. srpna 2025