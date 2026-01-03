Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

„Dobrá zpráva - ukradené obrazy z kostela sv. Kryštofa se našly,“ napsala na facebookovou stránku obce starostka Jana Blažková. „Krádež se dále vyšetřuje. Víc sdělit nemohu,“ dodala.
Informaci potvrdila policie. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že jsme obrazy, které byly oznámené jako odcizené, zajistili. Bližší informace k případu sdělíme, až to bude možné,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Zmizení osmi obrazů namalovaných na dřevěných kartuších si farnost, které kostel patří, všimla 26. prosince. Podle policie ale mohly obrazy zmizet už dřív, zhruba od léta.
„Pachateli hrozí za krádež jeden rok až pět let ve vězení,“ řekla v úterý 30. prosince policejní mluvčí Iva Martínková.
Zloděj ukradl z kostela unikátní obrazy, vědělo o nich jen několik lidí
Obrazy s motivem Tance se smrtí vznikly v 18. století původně pro márnici, která je hned vedle kostela. Později se na několik let přesunuly do Severočeského muzea v Liberci, odkud se vrátily farnosti.
„Moc lidí nevědělo, že se vrátily k nám. Řešili jsme, jak je zpřístupnit veřejnosti, proto byly uložené v jedné z místností v kostele. A z té zmizely,“ přiblížil dříve Jakub Jan Disman, správce farnosti ve věcech majetkových. „Významné jsou tím, že takových cyklů moc není. Možná dva nebo tři,“ doplnil Disman. Policisté následně žádali o pomoc veřejnost.
Nejvýznamnější památka obce
Dřevěný kostel v centru obce je zasvěcen svatému Kryštofovi, patronovi poutníků a všech lidí na cestách. Kostel patří mezi nejvýznamnější památky obce, ale i kraje.
Současnou podobu získal v letech 1683 až 1684. Kostel je jednolodní roubenou stavbou s oltářním prostorem. Interiér kostela je velmi bohatý a výrazný. Součástí interiéru je rokokový oltář z roku 1761.
Zajímavostí kostela je, že jeho presbytář není umístěn na východní straně, jak bývalo obvyklé, ale na straně jižní. Orientace kostela je dána svažitým terénem. Kostel sv. Kryštofa je součástí celého kostelního areálu, který spolu s ním ještě tvoří barokní fara, márnice a budova zvonice.
Stavba márnice má čtvercový půdorys a dnes v ní jsou staré máry a malý oltářík. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Kryštofovo Údolí a každou neděli se zde koná Mše svatá. V průběhu roku se pravidelné turistické prohlídky nekonají, do kostela je ale možné nahlédnout prosklenými dveřmi.