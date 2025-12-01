S úklidem Nového Boru pomůže elektrická trojkolka, lze s ní jezdit i bez řidičáku

  8:29
Technická četa města Nový Bor má nového pomocníka. Vozítko, které vzhledem připomíná asijské tuk-tuky, pomůže s údržbou veřejných prostranství i menšími opravami po celém městě. Na korbě s odepínatelnou plachtou lze převážet nářadí, vybavení i drobný materiál.
Technické služby Nového Boru do své výbavy zařadily elektrickou trojkolku. | foto: Nový Bor

Technické služby Nového Boru do své výbavy zařadily elektrickou trojkolku. Má nosnost až 400 kilogramů a dobíjí se z běžné zásuvky. K jejímu řízení není potřeba řidičský průkaz.

Technická četa města Nový Bor má nového pomocníka. Vozítko, které vzhledem připomíná asijské tuk-tuky, pomůže s údržbou veřejných prostranství i menšími opravami po celém městě.

„Je to praktické řešení, které šetří čas i lidi. Máme v četě šikovné pracovníky, ale ne všichni mají řidičské oprávnění. Dřív museli jezdit ve dvou, i když by práci zvládl jeden. Trojkolka jim umožní vyrazit do terénu samostatně,“ uvedl starosta Jaromír Dvořák.

Trojkolka, již město pořídilo za 75 tisíc korun, se uplatní například při výměně poškozených popelnic, doplňování sáčků na psí exkrementy nebo při údržbě cyklostezky do Sloupu.

Nový Bor odstraní nefunkční kašnu. Místní se obávají, co ji nahradí

„Je ideální pro každodenní drobné zásahy ve městě. Je tichá, levná na provoz a snadno se dobíjí. Využijeme ji i při správě hřbitova nebo koupaliště,“ doplnil koordinátor údržby města Daniel Samek.

