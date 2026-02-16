Posypové vozy vyjížděly opakovaně kvůli mrazům, sněžení i ledovce. „Přesto se podařilo udržet město funkční, hlavní silnice i městská hromadná doprava zůstaly v provozu. Zima však zdaleka nekončí a technické služby jsou dál v plné pohotovosti,“ popsal mluvčí TSML Radovan Vrátný.
Zároveň dodal, že od začátku sezony do konce ledna použili silničáři téměř pět tisíc tun posypových materiálů. „Jedná se o 3 400 tun posypové soli, 1 500 tun drti a více než 30 tun ekologického posypu,“ přiblížil.
Podle ředitele technických služeb Jana Ullmanna nejnáročnější situace nastala na konci prosince. „Během několika hodin se vytvořila souvislá ledová vrstva. Na některých místech nebylo možné komunikace ani projet, ani okamžitě ošetřit,“ okomentoval letošní zimu. Následovalo dlouhé mrazivé období, které znamenalo nepřetržitý provoz zimní údržby bez výraznějších přestávek.
Přednost dostávají hlavní tahy
Náměstek libereckého primátora Adam Lenert připomněl, že údržba má jasně stanovené priority dané Operačním plánem. „Přednost dostávají hlavní tahy, trasy městské hromadné dopravy a přístupy k nemocnicím a záchranným složkám. Teprve poté následují méně frekventované ulice, okrajové chodníky a schodiště,“ vysvětlil Lenert.
Zároveň uvedl, že zejména v kopcovitých a zastíněných částech města se mohly problémy s kluzkým povrchem objevovat opakovaně.
Podle mluvčího Vrátného zvládnutí dosavadního průběhu zimy stálo především na nasazení pracovníků.
„Řidiči, dispečeři nebo technici pracovali často v noci, o víkendech a s výrazným množstvím přesčasů. Část techniky byla kvůli stáří a extrémní zátěži opakovaně v opravách a celý systém tak fungoval s minimální rezervou,“ objasnil a doplnil, že TSML zůstávají v plné pohotovosti. Celkové náklady vyhodnotí až po ukončení zimní sezony na jaře 2026.