Tři a půl tisíce tun soli. Silničáři čelí nejtěžší zimě za poslední roky

Autor:
  16:09
Pracovníci Technických služeb města Liberec (TSML) zažívají jednu z nejnáročnějších zim za poslední roky. Už v lednu spotřebovali silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. Takové množství jim v předchozích dvou sezonách stačilo na celou zimu. Zásoby proto muselo město doplnit novými nákupy.
Fotogalerie4

Už v lednu spotřebovali liberečtí silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. To jim v minulých letech stačilo na celou zimu. | foto: R. Vrátný, TSML

Posypové vozy vyjížděly opakovaně kvůli mrazům, sněžení i ledovce. „Přesto se podařilo udržet město funkční, hlavní silnice i městská hromadná doprava zůstaly v provozu. Zima však zdaleka nekončí a technické služby jsou dál v plné pohotovosti,“ popsal mluvčí TSML Radovan Vrátný.

Už v lednu spotřebovali liberečtí silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. To jim v minulých letech stačilo na celou zimu.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Zároveň dodal, že od začátku sezony do konce ledna použili silničáři téměř pět tisíc tun posypových materiálů. „Jedná se o 3 400 tun posypové soli, 1 500 tun drti a více než 30 tun ekologického posypu,“ přiblížil.

Podle ředitele technických služeb Jana Ullmanna nejnáročnější situace nastala na konci prosince. „Během několika hodin se vytvořila souvislá ledová vrstva. Na některých místech nebylo možné komunikace ani projet, ani okamžitě ošetřit,“ okomentoval letošní zimu. Následovalo dlouhé mrazivé období, které znamenalo nepřetržitý provoz zimní údržby bez výraznějších přestávek.

Přednost dostávají hlavní tahy

Náměstek libereckého primátora Adam Lenert připomněl, že údržba má jasně stanovené priority dané Operačním plánem. „Přednost dostávají hlavní tahy, trasy městské hromadné dopravy a přístupy k nemocnicím a záchranným složkám. Teprve poté následují méně frekventované ulice, okrajové chodníky a schodiště,“ vysvětlil Lenert.

Zároveň uvedl, že zejména v kopcovitých a zastíněných částech města se mohly problémy s kluzkým povrchem objevovat opakovaně.

Nová hala na sůl vystačí i v krutých zimách, konstrukci ochrání sibiřský modřín

Podle mluvčího Vrátného zvládnutí dosavadního průběhu zimy stálo především na nasazení pracovníků.

„Řidiči, dispečeři nebo technici pracovali často v noci, o víkendech a s výrazným množstvím přesčasů. Část techniky byla kvůli stáří a extrémní zátěži opakovaně v opravách a celý systém tak fungoval s minimální rezervou,“ objasnil a doplnil, že TSML zůstávají v plné pohotovosti. Celkové náklady vyhodnotí až po ukončení zimní sezony na jaře 2026.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Mladý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory. S vozem pak zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům...

„Nejhorší látka, jakou lidé vyrobili.“ Fluor z běžkařských vosků kontaminoval Jizerky

Premium
Lyžaři do Bedřichova o víkendu mířili už od časných ranních hodin.

Fluorové lyžařské vosky zanechávají v Jizerských horách dlouhodobé znečištění. Tříletý vědecký výzkum ukázal, že škodlivé látky se hromadí v půdě, v drobných půdních živočiších i ve vodě, ze které...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu

Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.

Zlatý olympijský odlesk Zuzany Maděrové dopadl z italských Alp až do Liberce. Talentovaná snowboardistka ze severočeské metropole pochází a navíc závodí za zdejší oddíl. „Mám nepopsatelnou radost, to...

Jako dítě byla opatrná, teď překvapila odvahou, říká bývalá učitelka Maděrové

Zuzana Maděrová na archivním snímku z doby, kdy chodila na Základní školu...

Už jako školačka se Zuzana Maděrová rozhodla pro snowboard a od mala si přála závodit na olympiádě. Ve svých 22 letech si tak v neděli splnila dětský sen, a to měrou vrchovatou. Na zimních...

Tři a půl tisíce tun soli. Silničáři čelí nejtěžší zimě za poslední roky

Už v lednu spotřebovali liberečtí silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. To jim v...

Pracovníci Technických služeb města Liberec (TSML) zažívají jednu z nejnáročnějších zim za poslední roky. Už v lednu spotřebovali silničáři téměř 3,5 tisíce tun soli. Takové množství jim v...

16. února 2026  16:09

Pod komínem roste moderní centrum, Hrádek dokončuje archiv i Dům sportu

V bývalém areálu továrny Bekon město dokončuje dvě hlavní stavby, a to městský...

V bývalém areálu továrny Bekon v Hrádku nad Nisou pokračuje rozsáhlá revitalizace. Město dokončuje dvě hlavní stavby, a to městský archiv a Dům sportu. Poliklinika by mohla být v provozu od poloviny...

16. února 2026  12:33

V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

Liberecký útočník Lukáš Mašek v souboji s ostravským brankářem Martinem...

I druhý domácí zápas jarní části ligy fotbalisté Slovanu Liberec zvládli vítězně. V teplotě hluboko pod nulou U Nisy udolali ostravský Baník 1:0 a upevnili si páté místo v tabulce. Jediná branka...

16. února 2026  10:55

Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

Jablonecký útočník Dominik Hollý (vpravo) slaví se spoluhráčem Pantalonem, gól...

Vloni v létě odešel po výtečné sezoně z Jablonce do Sparty, kde ho ale ničila zranění a vůbec nehrál. Proto se slovenský ofenzivní záložník Dominik Hollý do severočeského fotbalového klubu před jarní...

16. února 2026  9:59

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

Liberecká radost v zápase proti Baníku Ostrava. Zleva Krollis, Stránský, Mašek...

Liberečtí fotbalisté po minulé porážce v Plzni na své cestě za evropskými poháry zabrali a v utkání 22. kola Chance ligy porazili o záchranu bojující Ostravu 1:0. Krátce po poločase rozhodl Mahmič,...

15. února 2026  14:51,  aktualizováno  17:35

Kapela z Podještědí v nové písni nouzově přistává, klip točila v simulátoru

Pop-rocková kapela Lithium vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání....

Vážné téma, které se v refrénu pojí s veselou melodií. Pop-rocková kapela Lithium z Jablonného v Podještědí vydala nový singl s názvem Nouzové Přistání. Doprovází ho videoklip, který kapela natáčela...

15. února 2026  8:12

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince...

Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické motoráčky. Oblíbené zimní nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku mezi Tanvaldem,...

14. února 2026  8:24

Srazil dívku na přechodu a ani nezastavil. Policie pátrá po řidiči i svědcích

Přechod u kruhového objezdu pod nemocnicí v České Lípě, kde auto srazilo dívku....

Šestnáctiletou dívku srazil minulý týden řidič na přechodu pro chodce v České Lípě a následně bez zájmu a poskytnutí první pomoci od nehody ujel. Policie ho nyní hledá a o pomoc při pátrání žádá také...

13. února 2026  18:27

Návštěvníky iQlandie zaskočil zákaz vjezdu autobusů, centrum vysvětlilo důvody

Parkoviště u iQlandie je pro autobusy uzavřené. (13. února 2026)

Prázdné parkoviště, ale před závorou cedule se zákazem vjezdu pro autobusy. Snímky pořízené před libereckým science centrem iQlandia vyvolaly na facebooku debatu, proč školní autobusy nesmí vjíždět...

13. února 2026  15:27

Analýza už netrvá dny, metoda z liberecké univerzity odhalí legionellu za pár hodin

Studentům komplikuje život na kolejích výskyt bakterií legionella. (5. prosince...

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli metodu, která dokáže rychle odhalit zdraví nebezpečné patogeny escherichia coli nebo legionella pneumophila ve vodě. Liberecká univerzita se v...

13. února 2026  13:57

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Rod Walderode patrně vyhraje soud, Hrubý Rohozec by přišel o většinu zařízení

Vybavení zámku Hrubý Rohozec, o který usiluje rod Walderode. (29. ledna 2026)

Okresní soud v Semilech nejspíš vyhoví žalobě o vydání části mobiliáře zámku Hrubý Rohozec v Turnově dědičce rodu Walderode. Soudce Michal Polák řekl, že jde o jeho předběžný názor, rozsudek vynese...

13. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:49

Liberecké fotbalistky zdobí výchova reprezentantek, v lize zabojují o třetí místo

Anna Šubrtová (v modrém) z Liberce v souboji s Kateřinou Kotrčovou ze Sparty

Po desetikolové podzimní části patří libereckým fotbalistkám v osmičlenné tabulce první ligy čtvrtá příčka s jednobodovým mankem na třetí Slovácko. S tím se ale nechtějí smířit. „Ve zbytku základní...

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.