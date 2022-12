Uprchlíci se přestěhují ze sněmovní chaty v Harrachově do nedaleké chalupy

Ukrajinští uprchlíci, kteří se musejí do konce roku odstěhovat z rekreačního zařízení Kanceláře Poslanecké sněmovny, už mají zajištěné nové bydlení. V neděli se i se svým skromným majetkem přestěhují do asi sto metrů vzdálené chalupy. Třináct uprchlíků, kteří se rozhodli zůstat v Harrachově, chce hlavně bydlet pospolu. To se jim splnilo, i když za to možná zaplatí jistým nepohodlím.