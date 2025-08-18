„Teď se můžeme stát destinací, kterou můžou návštěvníci využít jako základnu na výlety do hor nebo do kraje. Navíc v Jilemnici ubytovací kapacity dlouhodobě chybí a tohle je příležitost, jak poskytnout turistům, klubům nebo návštěvníkům města ubytování,“ zmínil starosta Jilemnice David Hlaváč.
„Zároveň tím podpoříme i naše místní podnikatele, třeba na náměstí nebo v přilehlých uličkách,“ vysvětlil s odkazem na strategické umístění opraveného hotelu v centru města.
Rekonstrukce zahrnovala rozsáhlé práce od nátěru střechy, výměny oken a světel, renovace koupelen a pořízení nového nábytku až po odvoz desítek tun odpadu a starého vybavení.
„Na rekonstrukci jsme nečerpali žádnou dotaci a platili jsme ji z městského rozpočtu. S prostředky, které jsme měli k dispozici, si myslím, že se podařilo ten prostor celkem dobře obnovit,“ shrnul starosta Hlaváč, který pevně věří, že provoz ukáže, že má hotel v Jilemnici své místo.
|
Jilemnice chce udržet turisty, koupí hotel v centru města a opraví koupaliště
„Ještě chceme zlepšit zateplení nebo třeba zabudovat výtah, abychom zajistili bezbariérovost. Když půjde vše dobře, tak je v půdním prostoru ještě místo na tři, čtyři apartmány. Ale to už jsme hodně daleko,“ dodal.
Ubytování bude provozovat jilemnické Sportovní centrum vlastněné městem. První hosté se ubytovali v polovině letních prázdnin.
„Ze začátku je cílem, aby ubytování využívaly především skupiny sportovců, které sem jezdí už dlouhodobě, například plavci,“ objasnil provozovatel hotelu Roman Sýs. Na soustředění do hotelu zamířili i basketbalisté z Kladna nebo biatlonisté.
„V Jilemnici totiž máme i biatlonovou dráhu se střelnicí. Můžou se tu ale třeba ubytovat i rodiny,“ ujistil Sýs, podle nějž je do konce srpna hotel takřka obsazený.
Rezervace přes e-mail a telefon
Celková kapacita České Boudy je necelých sedmdesát lůžek. Hosté mají k dispozici čtyřlůžkové, třílůžkové a dvoulůžkové pokoje. V přízemí je pak i jeden apartmán se dvěma ložnicemi.
Zájemci o ubytování si mohou pokoje zarezervovat přes e-mail nebo telefonicky. Do budoucna by měl mít hotel i vlastní webové stránky s rezervačním formulářem.
Ubytování nenabízí vlastní stravování, které si tak návštěvníci musí zařídit sami. „Sportovním oddílům bude možné zajišťovat školní stravování, které je vzdálené asi pět minut chůze,“ popsal Sýs.
Sportovci na soustředění do Jilemnice jezdí, protože nabízí poměrně velké sportovní vyžití. Kromě biatlonové dráhy jsou ve městě také krytý bazén, sportovní stadion, tenisové kurty nebo třeba hala.