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U Liberce srazil vlak člověka, provoz na trati bude minimálně dvě hodiny přerušen

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  6:16aktualizováno  6:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

U Liberce srazil dnes ráno osobní vlak člověka. Provoz na trati mezi Libercem a Jindřichovicemi pod Smrkem je přerušen. Českým drahám (ČD) se nakonec podařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu. Vyplývá to z informací na webu dopravce.

Nehoda se stala před 05:30 v úseku mezi Libercem a Mníškem u Liberce. Náhradní autobusy jezdí právě mezi těmito dvěma stanicemi.

České dráhy posunuly původní odhad zprůjezdnění trati o dvě hodiny, zhruba na 09:30. Čas je ale pouze orientační.

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ilustrační snímek

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