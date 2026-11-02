U Liberce srazil vlak člověka, provoz na trati bude minimálně dvě hodiny přerušen

Nehoda se stala před 05:30 v úseku mezi Libercem a Mníškem u Liberce. Náhradní autobusy jezdí právě mezi těmito dvěma stanicemi.
České dráhy posunuly původní odhad zprůjezdnění trati o dvě hodiny, zhruba na 09:30. Čas je ale pouze orientační.
Nehoda se stala před 05:30 v úseku mezi Libercem a Mníškem u Liberce. Náhradní autobusy jezdí právě mezi těmito dvěma stanicemi.
České dráhy posunuly původní odhad zprůjezdnění trati o dvě hodiny, zhruba na 09:30. Čas je ale pouze orientační.
Na stavbě obchvatu Lvové na Liberecku našli archeologové pozůstatky šibenice. Kruhový otvor vytesaný do skály objevili hned na začátku průzkumu, jeho účel se podařilo určit díky historickým mapám....
Ve sportu už několikrát začínala znovu. Zuzanu Kocumovou nezastavil ani věk, ani zdravotní problémy, které jí předčasně ukončily slibnou lyžařskou kariéru. Bývalá juniorská mistryně světa v běhu na...
Premiér Andrej Babiš po komunálních volbách oznámil restart hnutí ANO, někteří členové však odcházejí. Hlavně v Libereckém kraji, kde ANO čelí odlivu tváří z komunální politiky. Po Semilech a České...
Neznámý vandal vyryl hákový kříž do pískovcové skály v Českém ráji. Místo je oblíbené mezi turisty i horolezci, protože je z něj výhled na Věžický rybník, kde se natáčela komedie Jak dostat tatínka...
Fotbalová Slavia by možná radši hrála častěji na stadionu soupeře, s nadsázkou řečeno. Po dvou domácích remízách za sebou si připsala vítězství v Jablonci, kde v rámci 13. dějství Chance Ligy vyhrála...
U Liberce srazil dnes ráno osobní vlak člověka. Provoz na trati mezi Libercem a Jindřichovicemi pod Smrkem je přerušen. Českým drahám (ČD) se nakonec podařilo zajistit náhradní autobusovou dopravu....
Hned po několika vteřinách trenér Luboš Kozel své hráče seřval po mizerné rozehrávce. Už tato chyba jako by určila ráz zápasu. Fotbalisté Jablonce kupili nepřesnosti dál a v součtu s absencí...
Poprvé prolomila Univerzita třetího věku (U3V), která spadá pod Technickou univerzitu v Liberci, tisícovku zapsaných studentů. Jsou mezi nimi mistr světa v rýžování zlata, autorka bezlepkových...
Liberečtí fotbalisté po třech nevýrazných zápasech za sebou v první lize zabrali. V utkání 13. kola zvítězili v Pardubicích 2:1, což se úplně nečekalo, protože domácí vykazovali v poslední době...
Fotbalová Slavia by možná radši hrála častěji na stadionu soupeře, s nadsázkou řečeno. Po dvou domácích remízách za sebou si připsala vítězství v Jablonci, kde v rámci 13. dějství Chance Ligy vyhrála...
Policisté v noci na sobotu 31. října zasahovali u násilného trestného činu v České Lípě. Útočníka se jim podařilo zadržet.
Uplynulo přesně pět let od tragédie, která ukončila zhruba devadesátiletou historii lanovky na Ještěd. Dne 31. října 2021 se zřítila jedna z kabin a její průvodčí nehodu nepřežil. Historik...
Jednou zprava, pak zleva. V každém zápase od první do poslední minuty neúnavně brání i útočí. Nevyniká sice góly a asistencemi, ale díky vitalitě, bojovnosti a univerzálnosti je zkušený Gruzínec...
Návštěvníci turnovského muzea Českého ráje si mohou prohlédnout nový relikviář svatého Václava, k vidění bude do 29. listopadu. Společně s dalšími umělci na něm pracoval také známý turnovský...
Třiatřicet přestupků na nechráněném železničním přejezdu od začátku roku. Taková je bilance na přejezdu bez závor v Revoluční ulici v Jablonci nad Nisou. Navzdory výstražnému červenému světlu či...
Cvikov - Lindava, okres Česká Lípa
Nově zvolený senátor Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj - SLK) sice oznámil, že se vzdá postu libereckého hejtmana, zároveň se ale nejspíš stane po 14 letech starostou příhraničního Hrádku...
Neznámý vandal vyryl hákový kříž do pískovcové skály v Českém ráji. Místo je oblíbené mezi turisty i horolezci, protože je z něj výhled na Věžický rybník, kde se natáčela komedie Jak dostat tatínka...