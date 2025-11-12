Před vraždou ji sledoval. Manžel na ženu najal detektiva a napíchl městské kamery

Na ženu si počíhal s nožem poté, co podala žádost o rozvod a co mu soud zakázal, aby se k ní přibližoval. Usnesení Ústavního soudu je nově zpřístupněné v jeho internetové databázi. Ve stížnosti muž znovu zpochybňoval svou vinu.
„Stěžovatel namítá nedostatečnost odůvodnění obecných soudů, nicméně Ústavní soud se s jeho tvrzeními neztotožňuje. Proběhlé dokazování a hodnocení důkazů se naopak jeví jako úplné a přesvědčivé,“ stojí v usnesení.
Za brutální vraždu manželky poslal soud muže z Turnova na 17 let do vězení
Součástí verdiktu je povinnost obžalovaného vyplatit trojici pozůstalých 4,8 milionu korun jako náhradu způsobené újmy. Ženu, s níž měl dva syny, začal muž podle verdiktu týrat nejpozději v roce 2014. Bezdůvodně ji urážel, vyhrožoval a zakazoval jí kontakt s okolím. Ženu obviňoval z nevěry, najal si na ni soukromého detektiva, uvádí verdikt.
Sledoval ji i přes městský kamerový systém, do nějž se nezákonně napojil. Donutil ji stáhnout první žádost o rozvod, kterou podala. Muž své počínání hájil tím, že jen projevoval o manželku zájem.
Po druhé žádosti o rozvod ženu předloni 21. února napadl, když na pravidelné večerní procházce venčila psa. Posilnil se předtím alkoholem. Manželku, která začala utíkat, podle pravomocného rozsudku dostihl a sedmkrát bodl.
Muž popíral, že by manželku usmrtil, a že to navíc předem plánoval. „Na svou čest prohlašuji, že jsem manželku nezabil, je mi jí hrozně moc líto a pořád na ni myslím,“ řekl loni odvolacímu senátu u Vrchního soudu v Praze.