Dvanáctiletý tygr ussurijský našel dočasný azyl v liberecké zoologické zahradě poté, co byl letos na jaře zabaven z ilegálního chovu na Vsetínsku. Tam žil v nevyhovujících podmínkách a majitel neměl na jeho chov povolení.

Po odebrání tygr propadl do majetku ministerstva životního prostředí, které se na dočasném umístění dohodlo se Zoo Liberec, kam byla šelma přivezena 28. dubna.

„Od začátku výborně přijímá potravu, nebojí se ošetřovatelů a spolupracuje s nimi. Snadno ale znervózní, když se kolem jeho expozice shromáždí větší počet návštěvníků,“ popisuje liberecká zooložka Dorota Gremlicová. V takové chvíli se prý tygr Tajmir stahuje do klidnější vnitřní části expozice.

V zamčeném pavilonu zůstával v prvních týdnech po odebrání kvůli infekci, kterou u něj veterináři objevili. Postupně se však jeho zdravotní stav zlepšoval, díky čemuž si nyní užívá i venkovních výběhů.

Přesto, že jsou stávající prostory zoo omezené a dlouhodobě by pro tygry ussurijské nebyly vhodné, snaží se chovatelé dodávat zvířeti stále nové podněty. Tygr se tak dočkal například nového druhu krmení, měl možnost se projít po trávě nebo se smočit v jezírku.

Příprava na cestu do Nizozemska

„Do podzimu, kdy by si ho měli převzít kolegové z Four Paws, s ním budeme dál pracovat tak, abychom ho co nejlépe připravili na přesun do nového prostředí,“ říká zooložka.

Samci tygra ussurijského mohou vážit i přes 300 kilogramů, samice zhruba do 170 kilo. Po ledním a hnědém medvědovi je to třetí největší suchozemská šelma. Jejím jediným nepřítelem je člověk, který tygry dlouhodobě lovil pro charakteristickou kůži i pro další části těla, které se používají v asijské lidové medicíně. Samice rodí většinou dvě až tři mláďata, která se osamostatňují ve věku 1,5-2,5 roku. Tygr ussurijský je skvěle přizpůsobený na extrémně chladné a náročné podmínky. Živí se hlavně kopytníky, nepohrdne ani malými savci. Jde o samotářské zvíře, které se sdružuje jen v době páření. Kvůli pytlačení a ztrátě životního prostoru se za poslední tři generace snížily jeho počty ve volné přírodě o více než polovinu. Zdroj: Zoo Liberec

Nezisková organizace Four Paws ochraňuje zvířata držená v nevhodných podmínkách. Po světě provozuje záchranné stanice pro kočkovité šelmy, medvědy či primáty. Jedním z nich je i záchranné centrum Felida, kam se Tajmir brzy přestěhuje.

„Felida je renomované záchranné centrum pro velké kočkovité šelmy, které se nachází v obci Nijeberkoop na severu Nizozemska. Zaměřuje se na týraná, zanedbávaná nebo opuštěná zvířata, která žila v nevyhovujících podmínkách v soukromých chovech, cirkusech nebo zoologických zahradách,“ přibližuje Jiří Mach z odboru druhové ochrany ministerstva životního prostředí.

Podle ředitele liberecké zoo Davida Nejedla by lidé měli chovat velké šelmy zejména kvůli záchraně druhu, nikoliv pro potěchu a zvýšení ega majitele. Soukromé chovy v takových případech vnímá často jako nebezpečné, a to jak pro chovatele a jeho rodinu, tak i pro okolí.

„Česká republika v nedávné době přijala novou legislativu, která zpřísňuje podmínky chovu volně žijících druhů velkých kočkovitých šelem v soukromých chovech. A jsem rád, že je tato legislativa naplňována v praxi, což dokládá i tento případ,“ míní Nejedlo.

Byť zmíněný tygr ussurijský zoo v Liberci opustí, tento poddruh se sem do budoucna vrátí natrvalo. Po chystaném rozšíření zahrady o 13 hektarů se v takzvaném Údolí ohrožené divočiny otevře expozice tygra ussurijského, který patří mezi nejmohutnější kočkovité šelmy na světě. Zvířata zde nebudou v klecích, ale v přirozenějším prostředí.