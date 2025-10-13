Korunky i odlitky dětských ručiček. Týden sklářů oslavuje řemeslo

Autor:
  15:13
Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními výrobky. Srdcem Týdne sklářů, který připomene i zápis ruční výroby skla na seznam kulturního dědictví UNESCO, bude Křišťálové údolí, tedy Liberecký kraj.

Korunky Olgy Kopalové Rynešové (na snímku) už roky zdobí hlavy nejúspěšnějších missek. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Do pilotní akce se třetí říjnový týden zapojí kolem osmdesáti sklářských umělců včetně institucí; většina z nich působí v regionu. Zhruba dvě desítky pak ve zbytku Česka.

„Je skvělé, že u letošního zkušebního ročníku registrujeme zájem napříč celou republikou, od Klatov na Šumavě po Květnou na moravsko-slovenské hranici. Přihlásily se též sklárny z Tasic nebo ze severu Moravy,“ uvedla Milada Valečková, ředitelka pořádajícího Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, která doufá, že se z akce stane tradice.

Do svého hájemství nechá výjimečně nahlédnout třeba Olga Kopalová Rynešová z jablonecké firmy Šenýr Bijoux, jejíž šperky se proslavily po celém světě. V tuzemsku její korunky už roky zdobí hlavy nejúspěšnějších missek v soutěžích krásy.

„Pustíme veřejnost do showroomu, který je běžně zcela uzavřen. Je jen pro VIP zákazníky a pro slečny z kruhů celebrit. Lidé si budou moci korunky zkusit a fotit se s nimi. To je oblíbený způsob trávení času u nás v showroomu,“ směje se Kopalová Rynešová.

Víkend v Křišťálovém údolí

V sobotu a neděli se Týden sklářů protne s šestým ročníkem Víkendu Křišťálového údolí, který loni navštívilo zhruba dvacet tisíc lidí. Zájemci mohou sledovat skláře a šperkaře při tvorbě, některé techniky si sami vyzkoušejí nebo si jejich výrobky budou moci zakoupit.

„Letos se k Víkendu Křišťálového údolí přidává například sklář Filip Lukavec z Nového Boru a liberecká designérka Petra Lorenc. Nově vítáme také zajímavý projekt oživení sklárny Hantich Flora,“ shrnuje ředitel Crystal Valley Lukáš Zmatlík.

Další novinkou je zpřístupnění areálu Ungrova domu v Hodkovicích nad Mohelkou, který poukazuje na sklářskou historii města, o níž však mnozí netuší. Na Českolipsku se výjimečně otevře také vitrážovna v Okrouhlé.

„Dřív to byla velkolepá výstavní síň s vitrážemi, které se v našem regionu vyráběly,“ upozorňuje Zmatlík. Skláři podle něj rádi uvítají kohokoliv, jen některé prohlídky je kvůli omezenému prostoru nutné předem zarezervovat. „Vitrážovna bude dělat dvě komentované prohlídky,“ uzavírá.

Omezená kapacita ručiček v peci

K oslavám se připojí i sklářské studio v Radvanci, odkud si mohou lidé za poplatek odnést odlitek rukou svých dětí. „Vše se odehrává ve studeném písku a horké sklo se vlévá až po odstranění ručky z písku,“ tiší případné obavy o zdraví nejmenších rodinná sklárna Kunc Glass. „Vzhledem k omezené kapacitě ručiček v peci budeme rádi, pokud se ozvete předem, aby na vás zbylo místo,“ vyzývá sklárna s nadsázkou.

Zvýšený zájem návštěvníků očekávají také velké – běžně nepřístupné – sklárny jako Preciosa Ornela v Desné, Preciosa Lighting v Kamenickém Šenově nebo Crystalex. V Novém Boru připraví speciální show i Lasvit.

Muzea podpoří tvůrčí prostředí pro rodiny s dětmi, na zážitky pestrý bude program i na středních školách s uměleckým zaměřením, které během podzimního víkendu otevřou veřejnosti své dveře.

Seznam zapojených míst a umělců včetně podrobností najdou zájemci na crystalvalley.cz a na webu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

Je to diskriminační, říká o přepočtu hlasů končící poslanec SPOLU. Přišel o mandát

Kvůli výsledkům voleb v Libereckém kraji zvažuje ODS ústavní stížnost, kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců,...

Festival Sportfilm uspěl v Miláně, bodoval se snímky o Krpálkovi i Čáslavské

Dokumenty Jemný rváč o Lukáši Krpálkovi a Neodvracej oči o Věře Čáslavské bodovaly na světovém finále filmů se sportovní tematikou, které pořádá Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs...

13. října 2025

Korunky i odlitky dětských ručiček. Týden sklářů oslavuje řemeslo

Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními...

13. října 2025  15:13

Jizerské hory na nejhezčích fotkách. V soutěži opět bodoval i redaktor iDNES.cz

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky zná vítěze. Ze zaslaných 216 snímků od 70 autorů vybrala odborná porota třináct nejlepších, které se stanou součástí benefičního kalendáře pro rok 2026....

13. října 2025  12:29

Casanova nebyl jen milovník, dokládá básnická sbírka libereckého umělce

Zatímco většina lidí přetřásá především milostný život Giacoma Casanovy, liberecký básník, spisovatel a filmař Miroslav Stuchlý věří, že osudy italského dobrodruha v sobě nesou univerzálnější motivy,...

12. října 2025  8:34

Kdo bude vařit na akcích v Eurocentru? Jablonec shání provozovatele restaurace

Nového provozovatele restaurace v Eurocentru hledá vedení města Jablonec nad Nisou. Nájemce musí zajišťovat občerstvení a cateringové služby pro akce v areálu Eurocentra, kde od roku 2024 proběhlo...

11. října 2025  8:07

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Akademie ocenila filmové hvězdy. Skleněnou kameru získali Mádl i Vetchý

Osobnosti českého filmu, skláři a zástupci Novoborské akademie spojených kinematografií se v úterý setkali na filmovém galavečeru. Originální ocenění v podobě kamery vytvořili umělci ze sklárny Ajeto.

10. října 2025  16:29

Fotbalový boss Pelta nastoupil do vězení, na poslední chvíli žádal o odklad

Někdejší fotbalový funkcionář Miroslav Pelta nastoupil do výkonu trestu v liberecké věznici. Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky a exmajitel fotbalového Jablonce si má odpykat 5,5 roku...

10. října 2025  10:52,  aktualizováno  15:59

Moliére jako hlavní postava. Text dramatu pokřtil herec v pařížské kašně

Dva umělci, jeden boj o svobodu. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci v pátek uvede drama Moliére ukrajinského rodáka Michaila Bulgakova. Představitel hlavní role Martin Polách dokonce text pokřtil přímo v...

10. října 2025  13:12

Liberečtí futsalisté zahájili sezonu famózně, táhne je brazilský kanonýr

Čtyři zápasy, čtyři výhry a suverénní vedení v tabulce nejvyšší soutěže. Futsalisté FTZS Liberec zahájili novou sezonu famózně a potvrdili svůj vzestup mezi absolutní českou elitu.

10. října 2025  11:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Místo pytlů s pískem mobilní zábrany. Jablonec pořídil bariéry proti povodním

I když se Jablonec nad Nisou díky vodní nádrži Mšeno a protipovodňové štole z roku 2013 s klasickými povodněmi obvykle nepotýká, pořídil magistrát mobilní protipovodňové zábrany. Sto metrů vyšlo na...

9. října 2025  16:56

Děti, blesky nebo láska. Novou čtvrť v Liberci zkrášluje obří fantasy obraz

Další desítky nových bytů v liberecké čtvrti Františkov už mají své obyvatele. Stavitelé jim předávají v těchto dnech sedmasedmdesát dokončených bytů. Nově vyrůstající čtvrť, pojmenovaná po svém...

9. října 2025  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.