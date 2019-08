Liberecký kraj měří, jestli polský důl vydává nadlimitní hluk

Odborníci z Krajské hygienické stanice na žádost Libereckého kraje provedli jednorázové měření v úterý od deseti hodin večer, a to na dvou místech v obytné zástavbě.

„Hluk by podle české legislativy neměl v noci přesáhnout hranici čtyřiceti decibelů. Po měření a vyhodnocení všech získaných údajů obdrží Liberecký kraj akreditovaný protokol,“ informovala Andrea Fulková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Měření stojí 120 tisíc korun

Hejtman Martin Půta říká, že protokol by měl sloužit jako podklad pro přeshraniční konzultace. „Ty se budou konat v rámci mezistátního posuzování vlivů záměru rozšíření těžby dolu Turów na životní prostředí,“ sdělil Půta. „Měření stojí přes 120 tisíc korun a jeho výsledky budou známy koncem srpna. Samozřejmě, že je zveřejníme a předáme také polské straně.“

Obyvatelé Frýdlantska se dlouhodobě obávají Poláky plánovaného rozšiřování dolu. Už teď je trápí hluk a prašnost a především reálná hrozba úbytku vody v příhraničí.

Liberecký kraj spolu s ministerstvem životního prostředí nyní tlačí na Polsko, aby veřejné projednání o rozšíření dolu Turów proběhlo i na české straně.

Frýdlantsko se bojí i lomu

„Polská strana má představu, aby se projednání s veřejností uskutečnilo v polské Bogatyni, což je sice kousek za hranicemi, ale my trváme na tom, aby to projednání proběhlo v češtině a na českém území. Dovolím si tvrdit, že většina negativních dopadů se bude týkat právě české strany hranice,“ řekl nedávno hejtman Půta. Veřejné projednání by mělo proběhnout kolem poloviny září.

Rozšíření dolu v Turówě ale není jediná hrozba pro Frýdlantský výběžek. Až dvacet pět tisíc tun štěrkopísku by se mohlo ročně vytěžit z lomu, který plánuje otevřít v tomto regionu společnost ZAPA. Dobývací prostor je hned u silnice z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem, jen 580 metrů od zastavěného území obce Krásný Les. Dnes se tam rozkládají louky, pastviny a les.