S kazem až do Mladé Boleslavi. Lidé v Turnově přišli o zubní péči

Problémem už se zabývá liberecký krajský úřad. „Naše děti měly jít na prevenci v říjnu. Byla jsem zvyklá objednávat měsíc dopředu a vždycky jsem dostala termín, jak bylo potřeba. V září jsme dostali termín na listopad, aby mi ho zhruba týden před tím zrušili s omluvou, že se ozvou, jakmile vyřeší nějakou svoji situaci. Začátkem února jsem se připomněla a dostala odpověď, že přece říkali, že zavolají sami. Od té doby nikdo nevolal. Naše děti budou rok bez prevence,“ zlobí se jedna z klientek ordinace Michaela Tréglová.



Ordinace patří společnosti DentaLux, která ji převzala. Od loňska se jí nedaří sehnat novou doktorku.

„Situace nás mrzí, ale nezavinili jsme ji. Máme smlouvu s novou zubařkou s dvacetiletou praxí, která už loni mohla ordinovat. Bohužel je z Ukrajiny, takže musí podstoupit aprobační zkoušku, je to velmi složitý a zdlouhavý administrativní proces. Pacientům se omlouváme, snažíme se to uspíšit,“ řekla jednatelka DentaLux Lucie Suchardová.

Jak podotkla, s pacienty se pokouší komunikovat a situaci jim vysvětlit.

Aprobační zkoušky musejí složit všichni doktoři z nečlenských států EU, kteří v Česku chtějí vykonávat praxi. Skládají se ze tří částí, v několika testech se ověřují odborné znalosti, znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice. Další částí je ústní zkouška před komisí.

Nejtěžší pak je praxe pod přímým vedením zubního lékaře v akreditovaném zařízení, která trvá šest měsíců. V té době uchazeč musí vypracovat pět případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere jednu. Tu pak lékař během ústní zkoušky obhajuje. Celý proces je v češtině.

Nová zubařka by mohla v Turnově pracovat od dubna

„Ta aprobační zkouška je skutečně složitá a zejména zvládnutí českého jazyka je pro mnohé lékaře z ciziny problém. Stát si tím chrání vysokou úroveň a kvalitu své lékařské péče. Adept sice může do doby zkoušky ordinovat, může na to získat od ministerstva zdravotnictví rozhodnutí, ale musí to být pod dozorem jiného českého lékaře. Zažila jsem mnoho případů, kdy kvůli nezvládnutí aprobační zkoušky musel lékař z ciziny odejít, klidně i z interny v nemocnici,“ podotkla vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje Alena Riegerová.

Lékařka z Ukrajiny, která má převzít pacienty v Turnově, zkoušku ještě nesložila. Ústní zkoušky ministerstvo zdravotnictví vypsalo v termínech od dubna do června, písemná část pak 24. a 25. dubna.

„Pokud vše půjde hladce, mohla by paní doktorka nastoupit v dubnu, snad v květnu. Pokud by do té doby někdo z pacientů nechtěl či nemohl čekat, samozřejmě mu vyřídíme výpis z jeho zdravotní karty pro případného jiného zubaře, kterého si najde. Několik málo lidí už tak učinilo,“ informovala Suchardová.

Kraj posílá pacienty do Boleslavi

Situací v Turnově už se Liberecký kraj také zabýval. Přestože neshledal žádné pochybení, doporučil provozovateli ordinace, aby pacienty čekající na objednání alespoň informoval o tom, že mohou využít služeb zubařky v Mladé Boleslavi. Tam se ale řadě lidí z Turnova nechce.

„Tady se bohužel nedá nic dělat, pokud člověk nemá dostupného lékaře v místě bydliště, je jeho zdravotní pojišťovna povinna zajistit nového v dojezdové době do 35 minut,“ dodala Alena Riegerová.

Nedostatek doktorů trápí zejména menší města. Třebaže tamní samosprávy nabízejí novým lékařům velké benefity, ti raději míří do krajských měst.

Doksy na Českolipsku slíbily novému pediatrovi služební byt, od provozovatele ordinace měl dostat garantovaný plat 100 tisíc korun měsíčně a auto. A přesto nabídka nikoho dlouho nezaujala.

„Je to složitá situace nejen v Turnově, ale v celé republice. Sehnat nového lékaře je prostě problém, všichni míří do velkých měst. Snažíme se postupovat ve spolupráci se starosty, kteří zpravidla doktorům nabízejí zajímavé benefity jako třeba služební byty, ale pak stejně slyšíme, že lékař chce raději jít ordinovat do Liberce,“ prohlásila šéfka odboru krajského zdravotnictví Alena Riegerová.