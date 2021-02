Turnov požádá kvůli uzávěře o výjimku, jeho části totiž patří do tří okresů

Turnov je v územním správním členění státu anomálií, patří pod něj obce ze tří okresů. „Mám rozepsaný dopis pro ministra vnitra, zda byl nám neudělili výjimku,“ uvedl starosta Hocke.

Vláda kvůli koronavirové pandemii od pondělí na tři týdny výrazně omezí pohyb osob. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.

„Je to komplikované dost, především pro obce, co jsou za dálnicí. Těch je 15. Pro lidi to znamená, že místo toho, aby jeli do Turnova, který je vzdálený kilometr nebo dva, tak musí do Liberce nebo do Jablonce, který je vzdálený odsud 30 kilometrů,“ uvedl Hocke.

Cestu do Jablonce navíc komplikuje rekonstrukce křižovatky Rádelský mlýn na rychlostní silnici 35 a lidé by tak museli do Jablonce jet přes Železný Brod na Jablonecku nebo přes Liberec. Cestou by tak jeli až přes tři okresy.

Mezi obce, které vládní nařízení zasáhne, jsou třeba Příšovice s 1 200 obyvateli. „Uvidíme, co to udělá, až to skutečně nastane, ale neměl by být problém zajistit základní potřeby,“ řekl v sobotu starosta obce František Drbohlav. Podle něj jsou v obci obchody s potravinami, drogerie i lékárna. Ty nejsou v jiných menších obcích v okolí Turnova, například v Lažanech.