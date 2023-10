Turnov s krajem si vymění školy, úpravy vyjdou na půl miliardy

Turnov dvacet let usiluje o získání krajské školy v Alešově ulici v Turnově, kde působí část hotelové školy, obchodní akademie a střední odborné školy. Druhá část je v městských prostorách bývalých kasáren ve Zborovské ulici. Liberecký kraj má zájem právě o areál ve Zborovské, společně s areálem turnovského gymnázia v ulici Jana Palacha, které nyní patří městu.

Krajští zastupitelé už schválili memorandum o spolupráci, které má umožnit připravit projekty nutné dostavby areálů ve Zborovské a Alešově ulici.

„Liberecký kraj by projektoval úpravy ve Zborovské a město Turnov v Alešově ulici, aby nové krajské zastupitelstvo vzešlé z voleb mohlo rozhodnout, zda v záměru bude pokračovat,“ popsal plánovaný postup náměstek hejtmana pro školství Jiří Čeřovský.

Úpravy vyjdou na půl miliardy

Náklady na nutné dostavby a úpravy obou škol se předběžně odhadují na 470 milionů korun. V Turnově budou o memorandu zastupitelé teprve jednat.

Starosta Turnova Tomáš Hocke doufá, že by směnou škol mohla v Turnově vzniknout další plnohodnotná základní škola se všemi devíti stupni, která v této části města zásadně chybí. Chodit by do ní mohlo až 540 dětí.

„Snažíme se tím vyřešit nejen problém Turnova, ale celého území obce s rozšířenou působností. Do Turnova míří stále více dětí, jak do prvních tříd, tak především do šestých tříd,“ dodal Hocke. Za několik let nebude mít podle něj Turnov vzhledem k demografickému vývoji kam děti umístit.

Nova škola by vyšla ještě dráž

Na nedostatečné kapacity základních škol už začínají podle starosty Turnov upozorňovat i úředníci ministerstva školství. Jediným dalším řešením by podle něj byla výstavba nové školy, což by ale podle odhadů přišlo výrazně dráž. Náklady by podle starosty dosáhly podle odhadů 600 až 700 milionů korun.

„Je proto potřeba zjistit, co který areál potřebuje, kolik to bude stát, a jestli jsme schopni sehnat nějaké dotace, které, doufáme, z velké části tyto investice pokryjí,“ dodal.

Kraji by směna umožnila soustředit výuku na jednom místě ve Zborovské ulici, zjednodušit řízení školy i organizaci výuky. Převzetí budovy gymnázia by pak usnadnilo případné investice.

Směna škol by však s sebou přinesla potřebné úpravy v obou areálech v různých částech města. V Alešově ulici by bylo potřeba mimo jiné vybudovat například tělocvičnu, ve Zborovské zase nové centrum odborného vzdělávání.

Podle hejtmana Martina Půty by spolupráce Turnova a kraje, dostavba a směna areálů byly přínosem nejen pro kraj a město, ale i pro státní rozpočet.