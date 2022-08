Turnov chystá novou čtvrť, vykupuje pozemky

Na posledním jednání zastupitelé odsouhlasili nákup dalšího pozemku. Jedná se o areál firmy Keri, za který město zaplatí 42,5 milionu korun. Opozičním zastupitelům se cena zdá zbytečně vysoká.

„Taková šance tady dlouho nebyla, dlouho jsme na ni čekali,“ uvedl na jednání starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

O možnosti získat areál město jednalo s firmou už od podzimu 2021. Podle Hockeho postupovali podobně jako v případě areálu pily v této lokalitě, kterou město získalo do vlastnictví před dvěma lety. „Při určování ceny jsme vycházeli z jednotkové ceny za metr čtvereční,“ dodal starosta.

Část peněz se městu postupně vrátí. Společnost Keri zůstane dalších sedm let v areálu v podnájmu a Turnovu bude platit necelé dva miliony ročně.

Město si vzalo na nákup areálu o rozloze jedenáct tisíc metrů čtverečních úvěr ve výši 45 milionů korun na deset let, náklady na úvěr jsou zhruba třináct a půl milionu.

Zastupitelům se cena zdá vysoká

Některým zastupitelům se cena zdá zbytečně vysoká. „Nekupujeme pozemek za 45 milionů ale skoro za šedesát,“ uvedl na jednání zastupitel Michal Kříž (ANO), který upozornil i na úroky, které musí město zaplatit. „Areál bude stát skoro dvojnásobně, než co je ve znaleckém posudku,“ upozornil dále Kříž.

Podle starosty však suma odpovídá kupní ceně. Hocke také připomněl skutečnost, že se areál nenachází v aktivní záplavové zóně.

Někteří zastupitelé také poukazovali na to, že město areál kupuje v době energetické krize. Podle Hockeho by nárůst městských výdajů měl však částečně kompenzovat výnos ze sdílených daní nebo případně prodej pozemku v průmyslové zóně.

Turnov skupuje pozemky na Koňském trhu už několik let. Areál pily o rozloze 8 700 metrů čtverečních pořídilo za 35 milionů. Loni zde koupilo 830 metrů čtverečních asfaltové plochy využívané jako parkoviště. Další pozemky by město mohlo získat v elektronické aukci.

Podle Hockeho by do budoucna měla dnes zanedbaná lokalita sloužit jako plnohodnotná městská čtvrť, která by nabízela bydlení nedaleko centra města.

„V této části, která je rozšířeným centrem města, se už třicet let nic zásadního neděje. Jedná se o pozemky, které jsou velmi neutěšené a často jsme oprávněně kritizováni občany města, že město více nevstupuje do vlastnických vazeb, které jsou od sametové revoluce velmi složité a neuspořádané,“ řekl Hocke.

Zastupitelstvo schválilo také návrh urbanistické koncepce Koňského trhu, jejímiž autory jsou architekti z ateliéru City Upgrade. U vítězného návrhu hodnoticí komise ocenila návaznost na stávající historickou zástavbu i to, jak respektuje aktivní záplavovou zónu.

„Zaujal komisi svým řešením veřejného prostoru. Snaží se vytvořit nové náměstí na Koňském trhu v prostoru dnešní pily,“ upřesnil Hocke. Architekti v nové čtvrti navrhli například i novou mateřskou školu, park nebo vodní prvky, které by ochlazovaly prostředí.