Turnov sází na vlastní elektřinu, pomůže i bývalý vodní mlýn

Matěj Klimša
  11:57
Turnovští zastupitelé investují do projektů, které zajišťují vlastní zdroj elektrické energie. V roce 2024 odkoupili malou vodní elektrárnu Shořalý mlýn na řece Jizeře, měla by pokrýt skoro celou spotřebu městských organizací. Elektrárna je ale zatím v havarijním stavu, mimo provoz je od roku 2020.
Stávající technologii nahradí nová.

Stávající technologii nahradí nová. | foto: Město Turnov

„Ještě se nestaví, ale už se na tom pracuje. Stavební práce by měly začít na jaře letošního roku,“ předeslal starosta Turnova Tomáš Hocke.

Mlýn město koupilo od soukromého majitele za padesát milionů korun. Jeho oprava pak vyjde na dalších zhruba 57 milionů. „Počítá se s celkovou výměnou strojního vybavení a se základní opravou stavebních prvků,“ popsal Jiří Brož, jednatel turnovské teplárny, která má projekt na starosti.

Dodavatelská firma už má připravenou projektovou dokumentaci rekonstrukce a zároveň demontáží zpřístupnila technologii ve mlýně. Město díky analýze už zná i technologii, která v malé vodní elektrárně bude.

Cesta k nové čtvrti je volná, Turnov koupil vodní elektrárnu

„Cílem je využití nejmodernější technologie v kombinaci Kaplanových turbín a souosých generátorů tak, aby byl vodní proud využit v co nejširším rozsahu průtoku,“ popsala mluvčí města Marcela Jandová.

Podle odhadu by elektrárna měla ročně vyrobit více než dvě gigawatthodiny elektrické energie. To by pokrylo roční spotřebu zhruba pro sedm set domácností.

„Vedle úsporných opatření jsou právě investice do alternativních a obnovitelných zdrojů cestou, jak je možné do budoucna ušetřit,“ je přesvědčený místostarosta Turnova Jan Lochman a dodal, že při očekávané životnosti elektrárny v řádu osmdesáti až sta let lze očekávat i více než desetinásobné zhodnocení investice. „Navíc v kombinaci se solárními zdroji zajistíme vysokou míru energetické soběstačnosti.“

Elektřina pro koupaliště a stadion

Primárně bude elektřinu z vodního mlýna využívat koupaliště a zimní stadion v areálu Maškova zahrada. „Předpokládáme, že zkušební provoz malé vodní elektrárny by začal v září roku 2026,“ upřesnil starosta Hocke.

Vyrobená elektřina by ale měla pokrýt významnou část spotřeby všech městských organizací. „Představou je budoucí úspora pro městský rozpočet, což znamená příspěvek k dalšímu zvelebování města. Dále by pro občany do budoucna mohlo mít význam nabíjení elektromobilů,“ objasnil Brož.

Turnov dál kupuje nemovitosti pro novou čtvrť, teď získal bývalý mlýn

Kromě mlýna město taky v červnu loňského roku pořídilo druhou kogenerační jednotku, ta vyrábí elektřinu a zároveň i teplo. Podle starosty díky tomu mohou lidé v Turnově ušetřit. „Snažíme se mít cenu takovou, aby nám lidé zůstali připojení na centrálním teple. Kogenerační jednotka nám tu cenu snižuje.“

Mluvčí Jandová připomněla, že se energetika v České republice proměňuje a přechází k lokálním a komunitním řešením. „Městská energetická Turnov bude řešit využití elektrické energie z kogeneračních jednotek nebo ze solárních elektráren, které jsou již nyní instalovány například na budovách Kulturního centra Střelnice nebo Polyfunkčního komunitního centra Fokusu Turnov.“

Město zároveň zavádí i systém energetického managementu. Cílem je třeba zlepšování energetické hospodárnosti a efektivnosti nebo snižování uhlíkové stopy. „Příkladem praktického využití obnovitelných zdrojů i lokálního řešení energetiky v Turnově je malá vodní elektrárna,“ uzavřela mluvčí.

Turnov sází na vlastní elektřinu, pomůže i bývalý vodní mlýn

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:28

Z truhlárny do olympijského koryta. Hyman: Místo vydělávání peněz půl roku sáňkuju

Na Světovém poháru v americkém Park City se Ondřeji Hymanovi dařilo a odrazil...

Odložil pracovní náčiní v truhlářské dílně, sundal saně z půdy, oblékl závodní kombinézu a ve svých 39 letech si vybojoval účast na olympiádě. Tak by se ve zkratce daly popsat poslední měsíce sáňkaře...

5. února 2026  11:18

