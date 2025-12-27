„Přesný termín zatím nevíme. Judisté se od ledna stěhují k atletům, aby tam mohli sportovat. Posilovna, která je v hale, se bude přesouvat do nádražní budovy, do prostor bývalé pošty,“ nastínil starosta Turnova Tomáš Hocke.
Další sportovci budou moci využít sokolovnu v Mašově nebo třeba školní tělocvičny. „Taky připravujeme provizorní montovanou halu. Bude stát zhruba tři a půl milionu korun. Až ji nebudeme potřebovat, tak ji prodáme,“ dodal Hocke.
Současná hala je na konci své životnosti. Projekt na rekonstrukci a modernizaci sportovní haly v Turnově 2 odstartoval už v roce 2019. „Celé to děláme proto, že potřebujeme postavit velkou sportovní halu, která bude umožňovat florbalové, házenkářské a basketbalové zápasy. Základní hřiště bude dvacet na čtyřicet metrů,“ popsal starosta.
Hřiště půjde rozdělit na tři menší sportoviště zástěnami. K tomu v hale přibude také tribuna. Rozšířit by se měl i počet šaten, aby kapacitně pokryly třeba sportovní turnaje. Vyžití v hale si najdou i lezci.
„Místo lezeckého centra vznikne boulderingové, které umožňuje nižší lezení bez lan. Jedná se o moderní, univerzálnější způsob lezení, který v současné době nabývá stále větší popularity,“ objasnila mluvčí Turnova Marcela Jandová.
Sportovat se bude až do začátku stavby
V lokalitě, kde stojí hala, jsou také základní i střední škola a velká městská čtvrť. „Je tam velké množství lidí, kteří nám pomohou sportovní halu využít od brzkých ranních hodin až do večera,“ slibuje si Hocke s tím, že kdyby se hala opravila ve stávající podobě, nemohla by sloužit pro všechny sportovce.
Starosta zároveň řekl, že hala zůstane otevřená, dokud to bude možné. „Provizorní hala není ideální. Je třeba ji vytápět a teplo z ní bude unikat, takže tam nebudeme nikoho pouštět, dokud dodavatel nezačne s pracemi,“ vysvětlil.
Rekonstrukce haly by měla vyjít na bezmála 218 milionů korun bez daně. Přestavba přinese i změnu dopravního režimu v okolí haly. „Dojde k propojení ulic Alešova a Brigádnická v režimu zóny 30 se zpomalovacími prvky, rozšířením parkování na 50 parkovacích stání, výhledově pak na 75 stání, vše doplněné zelení,“ uzavřel starosta.