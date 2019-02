Moderna, nebo kýč? Turnovská radnice je cílem kritiky architektů

„Vidím zde snahu o moderní současnou architekturu v uplatnění jednoduchosti a střízlivosti. Tento počin je ale rozpačitý, nečitelný bez jakékoli razantnosti, který by si budova tohoto významu a funkce zasloužila,“ myslí si liberecký architekt Jan Duda ze studia Artikl, spoluautor přeměny bývalé fabriky v Semilech na městský úřad nebo přestavby libereckých Městských lázní na Oblastní galerii. Nelíbí se mu ani vnitřek Nové radnice.

„Z hlediska potřeb návštěvníků, kteří by se v této instituci měli pohybovat, měla by být návštěva těchto prostor přívětivá a příjemná. Na mou osobu to však tak nepůsobí a vyvolává ve mně určité rozpolcení, kdy člověk neví, kde se vlastně nachází. Nevidím zde z pozice architekta žádnou práci s interiérem budovy a ani práci s jakýmkoli řemeslem, které by se měly projevit v detailech,“ kritizuje Jan Duda.

Chybí recepce, parapety a navigační systém

Nová radnice je lidem otevřená teprve dva týdny. Zázemí zde našlo 55 úředníků ze šesti odborů i 18 strážníků městské policie. O tom, že má „své mouchy“ se mohli lidé přesvědčit v pondělí 28. ledna, kdy proběhlo slavnostní otevření.

Chybí například recepce, kde lze získat prvotní informace. Zarazily také nefunkční zavírače na některých dveřích, absence navigačního systému. Mapka s odbory byla vytištěna na obyčejný papír a přilepena na zeď izolepou. Stejně tak jmenovky úředníků na kancelářích. U některých oken chybějí parapety, mnohé stropní sádrokartonové podhledy nelícovaly.

„Nová radnice se mi nelíbí. Nechci ani hodnotit přepálenou barevnost exteriéru, zklamáním je pro mne zejména interiér. Ze všech stran na příchozího doslova křičí naprostá absence nápadu, a lacinost použitých materiálů. Nehostinné úzké chodby, nulový komfort pro čekající osoby. Chápu, že město má šetřit. Ale radnice je, a vždy byla, i reprezentativní budovou. Myslím, že k zásadnímu pochybení došlo hned v počátku celého projektu. Pokud by město vypsalo řádnou architektonickou soutěž, byl by výsledek zcela jistě lepší,“ myslí si obyvatel Turnova Radim Pochop.

Lidé se budou mačkat, obávají se úředníci

Tajemník úřadu Miroslav Šmiraus připouští, že několik málo detailů se nestihlo dokončit. „Jsou tam ještě nějaké mouchy, ty se ale v nejbližší době dodělají. Podstatné je, že dům se dokončil v termínu a slouží lidem,“ podotkl tajemník.

Redakce MF DNES se zajímala i o to, jak se v nových prostorách pracuje úředníkům. Ti pod příslibem zachování anonymity také vyjmenovali řadu nedostatků.

„Uzoučké a malé chodby. Od dubna do září na úřadě denně stojí ve frontě i sedm lidí naráz, budou se tu neuvěřitelně mačkat. A pokud sem zajede maminka s kočárkem, už se sem nevejde nikdo,“ kritizuje jedna z úřednic sídlící v přízemí radnice.

Autorem návrhu Nové radnice v Turnově je projekční kancelář Profes Projekt z Turnova. „Otcem“ projektu rekonstrukce z roku 2007 je Tomáš Hocke, současný starosta Turnova a tehdejší zaměstnanec firmy. Za podobou Nové radnice, jejíž cena se nakonec vyšplhala na 65 milionů korun, si stojí. Nutno říci, že pochvalu dům sklízí od běžných lidí zejména na sociálních sítích.

Starosta: Nechtěli jsme fádní a nudný dům

„Jestli domu vrátíme původní historickou podobu, to byla první otázka, kterou jsme řešili. Původně dům měl různé bosáže, římsy a historická okna. Nic z toho se ale nezachovalo, ani relikt. Dům mezitím prošel čtyřmi přestavbami, takže už nebylo co rekonstruovat. Lepit na dům nějaké polystyrenové imitace byl nesmysl, najít tak dobré štukatéry, aby nám vytvořili jakési repliky, to bylo nemožné. Raději jsme to pojali současně,“ vysvětluje starosta.

Použití barevných skleněných panelů má podle něj své opodstatnění. Snahou bylo vizuálně dům vyčlenit a udělat z něj orientační prvek.

„Kdokoliv bude hledat Novou radnici, stačí mu říct: Hledej ten dům s barevnými panely. Nechtěli jsme, aby dům byl fádní a nudný, barevná skla symbolizují rozdílnost státní správy, co je uvnitř schována. Navíc se barvy prolínají s barevným orientačním systémem uvnitř,“ vysvětlil Tomáš Hocke.

Fakt, že na podobu domu nebyla vypsána architektonická soutěž, nevidí starosta jako hendikep. „Ve firmě Profes Projekt je řada lidí s oborem pozemních staveb a architektury. Stavbu jsme konzultovali s památkáři i městským architektem. Všichni se na podobě shodli,“ dodává Tomáš Hocke.