Na radnici v Turnově proudí lidé bez objednání, úředníci se bojí covidu

Vládní doporučení proti šíření koronaviru nedodržuje radnice v patnáctitisícovém Turnově. Zatímco jiné úřady obcí s rozšířenou působností umožňují lidem návštěvu jen po předchozím telefonickém objednání, aby nedocházelo ke shlukování, v Turnově nechávají občanům dveře otevřené.

Vyvolalo to kritiku některých úředníků, kteří se cítí ohroženi nákazou a kritizují vedení úřadu, že je nutí pracovat v rizikovém prostředí.

Patnáct lidí na chodbě

„Na chodbě je třeba v jeden moment až patnáct lidí. Nikdo je neselektuje, nikdo mezi nimi nehlídá rozestupy. Jsou na place šest krát čtyři metry, my mezi nimi musíme chodit. Kolegyně se už nakazila covidem,“ popsal situaci v budově nové radnice jeden z úředníků.

Na nedodržování vládních doporučení upozornili MF DNES i další dva zaměstnanci úřadu. Jejich identitu si redakce ověřila, nezveřejní ji však kvůli hrozbě jejich postihu.



Podle těchto úředníků se nijak nehlídá, kolik lidí do budovy úřadu vejde, což vede ke vzniku skupinek lidí čekajících na odbavení. Neřeší se údajně ani podezření na nákazu mezi úředníky. Situace je prý nejhorší v patře, kde sídlí odbor dopravy, přestupky a registr vozidel.

„Na chodbě v předsálí stálo v jeden moment dvanáct lidí. Dokonce mi v jednu chvíli vešel do kanceláře evidentně nemocný bezdomovec. Přitom ideálně by měli chodit na pozvánky, aby se tu na chodbách moc nepotkávali,“ svěřil se redakci jeden z úředníků.

„Vedení úřadu to toleruje, protože nechtějí naštvat lidi. Mezi úředníky se už objevil covid. Kolega, co s nemocnou seděl v kanceláři, si jen vzal týden dovolené a už je zpátky v práci. Nevíme, jestli je infekční. Další čeká na výsledky testů. A my se bojíme chodit do práce, protože nikdo si nechce zavléct nemoc domů, kde máme staré rodiče,“ posteskl si úředník.

V jiných městech jen na objednání

Chování městských, obecních úřadů i magistrátů přitom omezuje mimořádné opatření ministerstva vnitra, které nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť úřady zachovávaly omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, především pak upřednostňovaly telefonický, písemný a elektronický kontakt před osobním.



Tak to funguje například v Liberci nebo Jablonci nad Nisou. „Vláda nám to uložila a my se tím řídíme. Na magistrát se dostanou fyzicky jen lidé, kteří se předem objednají,“ potvrzuje mluvčí Liberce Jan Král.

Fakt, že Turnov nejde cestou jiných městských úřadů, nepřekvapuje opozičního zastupitele Michala Kříže (ANO). „Turnov nedokáže ani zajistit online jednání svých výborů, které se scházejí dál fyzicky a nebo se raději nesejdou vůbec. A to máme už dva roky ve vedení Piráty,“ rýpl si Kříž.

Starosta Turnova Tomáš Hocke nevidí situaci tak dramaticky. Město prý vládní doporučení ctí. „Zvládáme to. Řada úředníků pracuje z domova nebo je v karanténě, ti co zbyli, pracují maximálně po dvou. Strážníci budou kontrolovat, aby uvnitř úřadu nevznikaly skupinky lidí. Pokud vím, tak od veřejnosti se z úředníků nenakazil žádný, vždycky šlo o přenos v rámci rodiny,“ vysvětlil Hocke.

„Kdyby se vládním nařízením nesmrskly úřední hodiny jen na dva dny v týdnu, tak by tu v jeden moment nebylo tolik lidí. V digitalizaci státní správy stát také neudělal vůbec nic, takže se spoustou věcí lidé pořád musejí jít fyzicky na úřad. Byl bych raději, kdyby ta omezení vláda raději nechala na nás,“ zamýšlí se starosta.

U vstupu hlídají strážníci, tvrdí tajemník

Tajemník Městského úřadu Turnov Miroslav Šmiraus připouští, že některé lidi do budovy úřadu musí vpustit i bez předchozího objednání. „Někteří lidé se prostě neumějí na dálku objednat, nemají třeba počítač, neumějí to a nebo to ani nevědí, že taková možnost tu je. Strážníci stojí před vchodem a dohlíží na to, aby v jeden moment nešlo do budovy moc lidí,“ argumentuje Šmiraus.

MF DNES si však na místě ověřila, že zmiňovaná opatření se nehlídají tak přísně.

V pondělí dopoledne i odpoledne v 15 hodin, kdy je úřední den, před novou radnicí žádný strážník nestál a uvnitř na chodbě postávalo celkem sedm lidí. Do budovy radnice se dalo vstoupit naprosto volně.

Podle Miroslava Šmirause je možné, že v jednu chvíli se v úřadu shlukne víc lidí, neboť pro každé pracoviště jsou kritériem maximálně dva lidi. A takových pracovišť je na každém patře několik.



„Přišla třeba stará paní, že chce novou občanku, protože ji má propadlou. Řekli jí, že platnost propadlých občanských průkazů se prodloužila, tak ať přijde po skončení nouzového stavu. Ale ona prodávala dům a s propadlou občankou by měla v bance i u advokátů problém. Takže jsme jí vyhověli,“ přiblížil tajemník.

Posílat úředníky do karantény prý sám nemůže. „To může jen hygiena. Stejně tak jim nemůžu nařídit test na covid. Já jim můžu maximálně říct, ať jdou k doktorovi. A když to někdo vyřeší tím, že si vezme dovolenou, tak s tím nic nenadělám,“ hájí se Šmiraus.

Krajský hygienik Vladimír Valenta však argumentuje, že okolnosti, za kterých umožní zaměstnavatel přístup zaměstnanců na pracoviště, jsou jen na něm a může si je stanovit sám.

„Pokud si instaluje termokamery, tak třeba nikoho s teplotou nemusí vpustit dovnitř. Pokud někoho s podezřením na covid pošle domů, je možné to chápat jako předběžné opatření vycházející z dohody mezi oběma stranami,“ vysvětluje Valenta.

Každý kdo se domnívá, že by mohl být nakažený, by podle něj měl zůstat doma. „Samozřejmě odchytit každého, kdo zakašle, nemůžeme. Apeluji na všechny, aby v takovém případě minimalizovali veškeré kontakty. Ať zůstane doma a kontaktuje svého lékaře,“ dodal hygienik.