Každý dům v Turnově bude třídit, město nakoupí tisíce popelnic

Každá domácnost dostane popelnici na papír, plast a bioodpad. K tomu si ponechají současnou popelnici na komunální směsný odpad. U rodinných domů tak budou stát čtyři popelnice. Na sídlištích a u bytových domů pak přibudou nová sběrná hnízda.

„Dlouhodobá strategie Evropy je, aby se maximum odpadu vytřídilo. Takže by to stejně dříve či později přišlo. Je to trend, který už zkoušejí jiná města, například Jičín nebo Mnichovo Hradiště,“ připomněl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Obyvatele může obtěžovat zápach

Turnováci přitom produkují velmi málo odpadu: loni to bylo za každého občana ročně průměrně 226 kilogramů směsného odpadu, 19 kilogramů papíru, 11,7 kilogramu plastu, 7,7 kilogramu skla a 10,5 kilogramu bioodpadu. Nový odpadový systém by měl poměr vytříděného odpadu vůči směsnému ještě vylepšit.

„Pro lidi to bude pohodlnější, neboť nebudou muset s odpadem nikam chodit. Tím pádem se nikdo nemůže vymluvit, že netřídí, protože to má daleko nebo že hnízda jsou pořád plná,“ zdůraznil starosta.

Všechny typy popelnic se budou pravidelně vyvážet, černé nádoby na směsný odpad pak pouze dvakrát do měsíce namísto jednou týdně. „To je asi hlavní zádrhel, protože kdo má klasickou popelnici v chodbě, ten bude muset řešit hlavně v létě zápach. Jistě přibudou i další ‚porodní bolesti‘, ty ale chceme ještě před zavedením systému s lidmi nějak vyřešit,“ zmínila místostarostka Turnova Jana Svobodová.

Další z komplikací bude naučit lidi poměrně složitý harmonogram vyvážení popelnic. Nádoby se totiž nebudou vyvážet všechny naráz, ale každý druh jiný den. „Existují na to různé mobilní aplikace, které to hlídají samy. A nebo si lidé mohou lístek s rozpisem svozů vyvěsit třeba na ledničku, aby to měli na očích,“ doplnila Svobodová.

Podle ní bude nový systém fungovat od 1. července 2021, čeká se na dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Ta by měla pokrýt většinu nákladů na pořízení pěti tisíc nových popelnic. Turnov dotaci zatím nezískal, ale umístil se v takzvaném zásobníku projektů. Dá se tedy očekávat, že peníze dostane.

Za svoz odpadu platí lidé v Turnově 660 korun

Za svoz komunálního odpadu se v Turnově platí ročně poplatek 660 korun na osobu. V případě zavedení nového systému by se buď o stokorunu snížil a nebo se naopak v budoucnu již nenavyšoval.

Prvním městem v Libereckém kraji, které tento způsob odpadového hospodářství zavedlo, byly Doksy. Svoz popelnic a provoz sběrného dvora zde ročně stál radnici osm milionů korun, na poplatcích za odpad od lidí ale vybrala jen tři a půl milionu korun. Nechtěla systém dotovat a ani nechtěla lidem zvyšovat poplatky za odvoz odpadu.