Se střevním zánětem do Turnova. Na novém pavilonu nemocnice se ušetří

„Jsem skutečně ráda, že se podařila najít investice, která rozšíří působnost turnovské nemocnice. Zakázka je vyčíslená na téměř 160 milionů korun,“ prozradila Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec. „Nyní je příhodná doba na veřejné zakázky a firmy tak podávají nižší nabídky, a proto se v tomhle projektu podařilo ušetřit zhruba padesát milionů korun.“

V novém pavilonu se budou zabývat takzvanými idiopatickými střevními záněty, které se běžně označují anglickou zkratkou IBD. „Jde mimo jiné o nespecifikované střevní záněty. K dvěma hlavním chorobám se řadí Crohnova choroba a ulcerózní kolitida,“ vysvětlil primář chirurgie a zástupce lékařského ředitele pro Nemocnici Turnov Martin Hrubý.

„Léčení nemoci se obvykle odehrává v ambulantním režimu, ale díky novému pavilonu získáme nová lůžka pro léčení akutních pacientů. Jsme jediná nemocnice v Libereckém kraji, která se bude zabývat touto specializací.“

Dva roky práce

Stavební práce budou trvat dva roky a vše půjde za plného chodu nemocnice. „Zakázka bude trvat dva roky právě proto, jelikož nebude nějak omezený chod nemocnice. Jinak by čas byl kratší. Pacienti a personál se budou muset smířit s určitým omezením. Zvlášť ze začátku, kdy se například budou vrtat piloty do země,“ připustil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Při probíhající stavbě nového urgentního centra v Liberci se muselo postupovat metodou řízených odstřelů. „Takhle to tady určitě nebude,“ dodal starosta.

22. dubna 2024

K předání staveniště by mělo dojít během srpna a práce by se měly rozjet hned zkraje září. Zakázku vysoutěžila pardubická firma Marhold. Jediná komplikace, která by mohla nastat, je digitalizace stavebních úřadů, která před více jak měsícem paralyzovala úředníky. V případě dostavby nového pavilonu jde o posílení příkonu elektřiny a s tím související vybudování nové trafostanice.

„Naši projektanti, kteří všechny podklady měli připravené na přelomu června a července, nestihli ten klasický konvenční papírový termín a podali to tedy přes elektronický portál. A tam se jim to bohužel nepodařilo zatím nahrát,“ řekl před časem pro ČTK Václav Řičář, mluvčí Krajské nemocnice Liberec. Dokud nebude alespoň podaná žádost, nemohou podle něj zahájit ani stavbu nového pavilonu.

„My potřebujeme už pro samotnou realizaci stavební zakázky mít posílený přívod elektřiny, protože v určité fázi stavebních prací nebude možné postupovat dále, aniž bychom neměli dostatek elektřiny,“ dodal mluvčí nemocnice.

Na samotném oficiálním představením projektu ale přítomné novináře spíš uklidnil. „Našli jsme cestu, jak stavbu povolit,“ uzavřel Řičář.