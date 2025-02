Benefitem je, že nás nepostihl odsun, říká starosta Turnova, kde se žije nejlépe

S trochou nadsázky – co má Turnov, co nemají Podbořany, které skončily poslední?

Na Podbořany jsem se díval, a je mi jich líto. Protože je tady spousta obcí, která zdaleka nemají to, co Podbořany. Pro starostu je skvělá zpráva, když jsme první, a ne poslední. Na Turnově je pozitivní, že nejsme úplně velké město. Rádi o něm s urbanisty říkáme, že jsme městem krátkých vzdáleností. Což často říkám našim obyvatelům, když všude jezdí autem. Anketa nebyla o městě, to bych chtěl zdůraznit, ale o regionu. A to je trošku jiná záležitost. O městu hovoří jen v Obce v datech. Tam se Turnov při posledním sčítání trošku propadl. Už nejsme první v Libereckém kraji, ale druzí po Jilemnici. Turnov je historicky spádovým městem pro celý mikroregion Českého ráje. Máme neskutečné štěstí, že žijeme v jednom z nejkrásnějších míst republiky. Kdykoliv člověk potřebuje vyběhnout z domu, tak se do lesa dostane za deset patnáct minut. Teče tady krásná řeka Jizera. Máme obrovskou výhodu, že nebyl násilně přetržený historický vývoj města.

Nejsme zavření na zahradách a potkáváme se se sousedy. Sousedění je podstatou města.