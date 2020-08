Turnov je nejlepší adresou v kraji, ale pozemek na stavbu tu lidé nekoupí

V rámci celého Česka je Turnov jedenáctou nejlepší adresou, předstihl Plzeň, České Budějovice i Hradec Králové. Například Liberec je v pořadí až na 91. místě.

Žebříček sestavila společnost Obce v datech, která srovnává dostupná data v řadě oblastí, například dostupnost služeb, znečištění životního prostředí, počty lékařů, nezaměstnanost, počty vlakových spojení nebo množství exekucí.

Jakkoliv to pro Turnovany může znít jako dobrá zpráva, nese to s sebou i jedno velké negativum. Žít na dobré adrese totiž znamená smířit se s extrémně drahými nemovitostmi, kterých je navíc kvůli vysoké poptávce minimum.

Koupit si třeba pozemek na stavbu rodinného domu znamená v některých případech mít našetřeno přes dva miliony korun. Město totiž kupující hledá výběrovým řízení formou dražby. A o jeden pozemek se pak pere třeba patnáct zájemců.



„Většinou začínáme na ceně 1 500 korun za metr čtvereční. V té nejostřejší dražbě se to vyšplhalo na 2 200 korun,“ připouští starosta Turnova Tomáš Hocke (NB).

Městských pozemků je zoufale málo

U tisícimetrového pozemku velikého tak akorát pro rodinný dům s malou zahradou tak zájemce musel zaplatit bezmála dva a čtvrt milionu.

Pozemků ve vlastnictví města je ale tak málo, že lidé i tuto částku zaplatí. Například letos radnice prodá pouze čtyři pozemky v lokalitě Hruštice – Károvsko. Víc ne. Je jich totiž málo.

Proč pozemky docházejí? Turnov totiž doplácí na svou polohu. Ze dvou třetin je ohraničen CHKO, kde platí přísné regulativy, z dalších stran železnicí a dálnicí, v jejichž koridorech se nesmí stavět. Radnice teď chce stavebně připravit několik nových pozemků za hasičárnou na Daliměřicích, jedněch z posledních volných. I zde to ale budou spíš jednotky.

Podle opozice je to chyba. „Kdyby naráz uvolnili třeba 20 pozemků, tak se cena tolik nevyšroubuje nahoru a na pozemky by dosáhli i Turnováci,“ míní Michal Kříž z ANO.



Naráží tím na fakt, že městské pozemky skupují zejména lidé z Mladé Boleslavi, Jablonce nad Nisou a Liberce. To ostatně potvrzuje i Norbert Polách, majitel realitní kanceláře První turnovská.

„Naše zkušenost je ta, že v dražbách pozemky kupují z 90 procent lidé mimoturnovští. A to bohužel platí i u bytů. Ty nové se také nestavějí pro Turnováky, což je dáno hlavně jejich cenovkou. Jsou to rekreační byty pro Pražáky,“ tvrdí Polách.

Na půdu se nesmí sahat

Podle starosty ale město nemůže otevřít pro výstavbu nové lokality, kde je dnes orná půda, neboť Ministerstvo životního prostředí nepovolí jejich vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu. A zároveň nemůže prodávat pozemky levně, poněvadž při nakládání s obecním majetkem musí starostové postupovat s péčí řádného hospodáře.

Kdo tedy chce stavět, musí se buď extrémně zadlužit a zkusit přeplatit další zájemce v dražbě, nebo vzít za vděk pozemkem v okolních obcích. Řada Turnováků proto raději kupuje pozemky v Přepeřích, Příšovicích či Jenišovicích. Ale i tam už postupně docházejí.

„V Turnově se prodá všechno, včetně toho předraženého. Stěhují se tam Boleslaváci, po dálnici jsou ve Škodovce za 15 minut. Takže to povede k tomu, že lidé budou kupovat staré baráky, bourat je a na jejich místě stavět nové. A tahle doba může nastat,“ varuje Roman Hanuš, realitní makléř RE/MAX.

Vyhráno nemají ani ti, kteří kupují pozemek od soukromého vlastníka. Pokud na něm chtějí stavět, Turnov po nich chce příspěvek 300 tisíc korun za zasíťování. Je sice dobrovolný, ale radnice si tím ověřuje skutečný zájem zde bydlet.



„Drtivá většina lidí ho splatí. Stejně nepokryje veškeré náklady, které se stavbou příjezdové komunikace a sítí máme, ty jsou kolem půl milionu,“ přibližuje Tomáš Hocke.

Málo je i soukromých pozemků

Ovšem i soukromých pozemků je v Turnově minimum. „V nabídce máme vždycky tak jeden, dva. A vždycky se po nich zapráší. Ale aby se situace srovnala a nabídka vyrovnala poptávce, muselo by se tu najednou uvolnit takových 150 pozemků,“ myslí si realitní makléř Norbert Polách.

Starosta Turnova si problém nedostupnosti pozemků uvědomuje a chystá změnit pravidla, aby na ně dosáhli i místní. „Budeme nabízet menší pozemky v té minimální velikosti, kterou regulace umožňují. Ty budou levnější. Ale budeme na nich stanovovat pravidla, například jaké typy domů si na nich přejeme. A ze zájemců budeme například losovat,“ nastínil starosta.

Ovlivnit nabídku soukromých pozemků však Turnov neumí. „Majitele ploch, které nejsou města, nemáme jak donutit, aby pozemky nechali zasíťovat a prodali. To se týká třeba zahrádkářské kolonie Daliměřice. Řada z nich tam chce mít stále zahrádku a nebo to berou jako investici do budoucna,“ posteskl si.