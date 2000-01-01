Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen pár dní, než květy opadají.
Autor: Jan Pešek, MF DNES
Lavičky u cukrárny vybízejí k posezení. Kdo by nechtěl zažít rande pod rozkvetlou sakurou?
Kvetoucí stromy lemují obě strany ulice. Řada řidičů zpomalí, aby si vychutnala průjezd růžovou alejí.
Pod rozkvetlými stromy lze spatřit rozličné dopravní prostředky. Kdo má štěstí, uvidí i historické kousky.
Řada lidí si kromě vzpomínky odnáší i fotografii, kterou pořídí buď někdo z rodiny, nebo náhodný kolemjdoucí.
Z růžových květů má radost i hmyz. Z korun se ozývá zvučení včel a čmeláků.
Růžovou ulici si nenechal ujít ani řidič trabantu v pastelově modré barvě. Vznikl tak zajímavý kontrast dvou barev.
Na Nádražní ulici se dá přijít z několika směrů. Použít lze i průchody, které návštěvníky přivedou rovnou mezi růžové stromy.
Po Nádražní ulici se procházejí koledníci, kteří se chystají na pondělní koledu.
Česká ráj je častým cílem motorkářů. Ani ti často nemohou věřit vlastním očím, když spatří sakury obsypané růžovými květy.
Květy v Nádražní ulici přežily i mrazivé počasí, které přišlo nečekaně minulý týden. Poslední dny ale svítí v Turnově slunce, a tak už je většina květů otevřená.
