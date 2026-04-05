OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova
Kloboučková je tváří basketu, modeling zhatila mámina lest: Dnes jsem jí vděčná
Táta úspěšný hokejista, máma populární modelka. Těžit z jejich jména? Ani náhodou, influencerka a ambasadorka Národní basketbalové ligy mužů Anna Kloboučková chtěla jít – a taky šla – vlastní cestou....
Liberec - K. Vary 0:1P. Hosté jsou poprvé od roku 2009 v semifinále, rozhodl Černoch
Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 po prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. V čase 71:40...
Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek
Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...
Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...
Na Semilsku hořel dvoupatrový dům, požár napáchal škody za 18 milionů
V Benecku na Semilsku hořela v noci na pondělí střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči. Dvoupatrový dům připravil oheň o střechu. Nikdo se nezranil, hasiči...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí klisny, po narození mláďat se počet zvířat zdvojnásobí. Zvířata poskytla rezervace velkých kopytníků ve...
Na hradě Bezděz skončil středověk, po 762 letech se dočkal klasických toalet
Královský hrad Bezděz na Českolipsku se 762 let od založení dočkal klasických toalet. V provozu jsou od čtvrtečního zahájení sezony, nahradily chemické WC. Podle kastelána Kamila Seidla je to pro...
‚Zlatý plešoun‘ ve věži. Držitel Oscara natáhl unikátní hodiny v Jilemnici
Klub příležitostných natahovačů radničních hodin v Jilemnici má nového člena. Stal se jím čerstvý držitel Oscara a hlavní postava dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi Pavel Talankin. Do radniční věže...
Rozsáhlá oprava liberecké přehrady končí, plavci si ještě počkají
Do vypuštěné přehrady Harcov v Liberci se po letech vrátí voda. Modernizace za zhruba půl miliardy končí, má ochránit město před povodněmi a proměnit okolí nádrže v atraktivní místo pro volný čas. Na...
Liberec - Slovácko 2:1, domácí zabrali po čtyřech zápasech, rozhodl krásně Diakité
Liberečtí fotbalisté zabrali po čtyřech zápasech. A že se nadřeli. V 27. kole Chance ligy zdolali Slovácku 2:1, když nerozhodný stav po hodině hry rozsekl Diakité svým prvním gólem v české lize....
Zlín - Jablonec 0:3, pod dva góly se podepsal Jawo, poté se trefil Tekijaški
Jablonečtí fotbalisté zastavili týdny hrůzy. Po třech porážkách za sebou vyhráli. V 27. kole Chance ligy vytrestali nováčka ze Zlína a oplatili mu porážku z podzimu. Na výhře 3:0 se nejvíc podílel...
Při srážce s náklaďákem na Českolipsku zemřel řidič auta, přejel do protisměru
Srážku s náklaďákem nepřežil v pátek večer na Českolipsku řidič osobního automobilu. Před nehodou na silnici I/38 u Bezdězu přejel do protisměru. Záchranáři už mu nemohli pomoci, šofér nákladního...
Diktátorské praktiky a nulová empatie, stěžují si. Jablonecké gymnázium zvažuje i stávku
Chaos, diktátorské praktiky a pocit bezmoci. Tak někteří pedagogové popisují poměry na jabloneckém Gymnáziu U Balvanu, kde už téměř dva roky působí nové vedení. Proti zástupci ředitelky vznikla...
Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní
Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...
Liberec věří, že mu po pauze pomůžou trávníky. V Jablonci si psychicky odpočinuli
Prvoligoví fotbalisté z kraje věří, že jim dlouhá reprezentační přestávka prospěla. Oba kluby do ní totiž vstupovaly ve špatném rozpoložení po sériích bez výhry a v programu 28. kola se shodně...
Policie pátrá po uprchlém vězni, utekl z pracoviště ve Stráži pod Ralskem
Policie pátrá po uprchlém třicetiletém vězni Miroslavu Andrlem. Ve věznici ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku si odpykával trest za majetkovou kriminalitu. Vězeň utekl v pátek před polednem z...