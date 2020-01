Ulice Turnova hlídají superkamery, poznají střelbu i lidi podle popisu

Nové kamery si v noci umějí obraz přisvítit a i za tmy nahrávají barevně. Mají též schopnost najít člověka nebo auto podle pouhého popisu.

„Strážník může do systému zadat popis hledané osoby, například barvu oblečení nebo viditelné rysy postavy, kamera pak dotyčného sama najde i zpětně v celém záznamu. Funguje to i na auta,“ popisuje velitel turnovských strážníků Luboš Trucka.

Kamera sama sleduje vybraného člověka

Pravomoc hledat člověka pomocí softwaru ovšem strážníkům nenáleží, tu budou smět využít pouze státní policisté. Ti také mohou využít další vychytávky, které kamerový systém nabízí. Mohou na záznamu označit člověka, kterého je potřeba sledovat. Kamera to pak dělá sama.

Doposud museli strážníci hledané lidi vyhledávat na záznamech z kamer sami. Tato práce trvala třeba desítky hodin, než se všechny záznamy prošly. Nový software to zvládne v řádu minut.

„Je to praktické, zrychlí to naši práci. Už není nutné sledovat hodiny záznamů. Systém sám upozorní, pokud je někde větší pohyb osob, pokud vjíždí někde auto do zákazu, detekuje také podezřelý zvuk,“ líčí strážník a operátor kamerového systému Vladimír Hladík.

Podezřelé zvuky má software definovaný, řadí se sem třeba lidský křik, řinčení skla nebo střelba. V každé takové situaci kamera zvuk zachytí spolu s obrazem a vyrozumí operátora systému.

Najdou i sirku na zemi

Dvojice kamer je umístěna na nejrušnějších místech ve městě. Jedna hlídá turnovské náměstí Českého ráje, zabírá jej v úhlu 180 stupňů. Druhá zabírá Nádražní ulici, je pohyblivá.

Kamera z náměstí poskytuje takzvaný panoramatický záběr. To znamená, že jej tvoří záběr složený ze šesti kamer umístěných v jedné. Každá má rozlišení 15 megapixelů. Strážníci si mohou obraz z této kamery pustit na všechny obrazovky a vytvořit tak několikametrový detailní pohled na centrum města.

„Když na druhém konci náměstí někdo položí na zem sirku, tak ji na kameře na té zemi najdeme,“ přibližuje schopnosti nových kamer Luboš Trucka.

První případ, kdy se nové kamery osvědčily, na sebe nenechal dlouho čekat. „Kontaktovala nás žena, že jí někdo poškrábal auto. Obviňovala řidiče, který zaparkoval vedle ní. My jsme si záznam zvětšili a zjistili, že škrábanec na autě měla, už když na náměstí vjížděla. Zkrátka to na nás zkusila a díky našemu novému systému jí to nevyšlo,“ vzpomněl velitel strážníků.

Nové kamery Turnov získal od firmy Hanwha Techwin, spadající do konglomerátu jihokorejských firem Hanwha, dříve patřících Samsungu. Loni se obě kamery v Turnově testovaly, jejich provoz se osvědčil. První si za 180 tisíc korun Turnov již odkoupil.

Proč právě Turnov, město s velmi nízkou kriminalitou? Trucka tvrdí, že město si Jihokorejci vybrali sami. „Nejsme velké město, je tu celkem klid, a to umožňuje zkoušení technologických novinek za provozu. V Česku jsme byli jediní, dnes už má tento typ kamer ještě několik městských policií v republice,“ doplnil šéf strážníků.

Přístup jen pro policisty

Kdo by se obával narušení soukromí, toho strážníci uklidňují, moderních funkcí kamer budou využívat jen ve spolupráci se státní policií, pokud je požádá o součinnost.

Například při hledání podezřelých osob nebo pátrání po ztracených lidech. Předloni třeba pomocí kamerového systému strážníci našli děvčátko, které babička omylem posadila do špatného autobusu a dítě vystoupilo místo v Liberci v Turnově.

„Holčičku jsme zaznamenali u terminálu a hned se za ní vydali. Naštěstí nebyla daleko, našli jsme ji v hračkářství,“ přiblížil Luboš Trucka příběh s dobrým koncem.

Turnov má k dnešnímu dni 40 kamer napojených na centrální dispečink městské policie. Před pěti lety započala velká digitalizace kamerového systému, který byl předtím analogový. Další stacionární kamery už strážníci pořizovat nechtějí. Hodlají se zaměřit na nákup mobilních kamer, které lze přesouvat z místa na místo.

„Lokality, která potřebujeme sledovat, se totiž mění. Proto půjdeme v budoucnu cestou mobilních kamer. Umožní nám to řešit například lokální problémy s ubytovanými zahraničními dělníky nebo série vloupání do rodinných domů,“ uzavřel Luboš Trucka.