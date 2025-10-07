Turnov chce odkoupit a zbourat garáže, zabírají prostor u dominanty města

O záměru vykoupit garáže v turnovské ulici U Raka zastupitelé informovali už v roce 2021. „Všem vlastníkům jsme zasílali dopis s tím, že kdyby je chtěli prodat, ať je nabídnou městu,“ připomněla vedoucí odboru správy majetku Dagmar Šrytrová. Zastupitelé by postupně chtěli získat všechny garáže v blízkosti Kulturního centra Střelnice a zbourat je.
V místě je garáží celkem sedmačtyřicet, z toho šestnáct jich je dvoupodlažních. Po čtyřech letech se zastupitelům města podařilo za necelých 600 tisíc korun odkoupit první garáž od majitelek, které ji zdědily.
„Já jsem jednal s majitelkami, které k Turnovu už nemají vazby a chtějí se garáže zbavit. Líbila se jim myšlenka, že chceme v budoucnu vedle kulturního centra vytvořit něco nového pro další generace,“ přiblížil starosta Turnova Tomáš Hocke.
Vykoupit všechny garáže ale nebude jednoduché. Bude to zřejmě úkol i pro další zastupitele města. „Časový horizont je jistě velmi dlouhý. Záleží to na ochotě prodávat a nelze to uspěchat,“ vysvětlil Hocke.
Vlastníkům se do prodeje nechce
Výkup další garáže v Turnově zatím rozjednaný nemají. „Vlastníci se k tomu staví zdrženlivě, většinou prodávat nechtějí. Mají s garážemi spojené své osobní vzpomínky a potřeby. Já jim rozumím, je to otázka více generací,“ konstatoval starosta.
Garáže zároveň stojí přímo pod dominantou města, kostelem Narození Panny Marie. Kostel je jedním z prvních novogotických v Čechách. Mohutná trojlodní bazilika stojí v místě, kde Vartemberkové založili po polovině 13. století dominikánský klášter.
Na počátku 19. století byl kvůli špatnému stavu po několika požárech zbourán. Zvláštností kostela je jeho nedostavěná věž, která se stala charakteristickou dominantou města.
Co garáže nahradí?
Podle starosty Hockeho by garáže pod kostelem stát neměly. „Místo je bezesporu zajímavé a reprezentativní. Garáže v centru města vedle tak významné veřejné stavby, v pohledově exponovaném místě pod kostelem, navíc v městské památkové zóně, dřív nebo později pravděpodobně ustoupí výstavbě ve veřejném zájmu,“ myslí si starosta.
Část garáží stojí na místě desítky let, další byly postavené jako náhradní garáže při stavbě Kulturního centra Střelnice. Starosta Hocke by chtěl prostor uvolnit pro budoucí generace.
„Oni si pak rozhodnou o stavbě komunitního domu, hudebního klubu, parkovacího domu, hotelu či třeba parku. Co si vyberou bude pravděpodobně vycházet z aktuálních potřeb města v budoucnu,“ poznamenal starosta Hocke.
Garáže, které město odkoupí ale nezůstanou opuštěné. „Můžeme je pronajímat do té doby, než jich budeme mít víc,“ objasnil Hocke. První z necelých padesáti garáží teď čeká ještě přepis v katastru nemovitostí. „Až se tak stane vypíšeme záměr a uvidíme kolik nám za pronájem nabídnou zájemci,“ uzavřel starosta.
