„Dětská skupina slouží k péči o dítě a nesoustředí se úplně na vzdělávání a přípravu na školu, umožňuje tak přijetí výrazně mladších dětí než tříletých,“ vysvětlila mluvčí Turnova Marcela Jandová.
Novou službu bude poskytovat tamní Waldorfská mateřská škola, jejíž ředitelka Petra Šorfová přišla se vzdělávací koncepcí. Do konce roku teď v Turnově budou připravovat personální i materiální zázemí pro nejmenší.
„Zásadní je zajištění potřeb dítěte, výchova a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků,“ popsala Jandová. Klíčové podle ní je nastavení dobrého vzdělávacího systému, který je přizpůsoben specifikům skupiny.
Stavba vyšla na 21 milionů korun
Projekt vznikal po dobu tří let. Inspiraci pro fungování dětské skupiny zastupitelé města hledali v celém Libereckém kraji. „Zjišťovali jsme zkušenosti z praxe, přínosy a nevýhody. Naším cílem je kvalitní péče o děti se smysluplným programem a s jasnými cíli a vizemi, nikoli jen zpoplatněné hlídání dětí,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Martina Marková.
Běžné výdaje dětské skupiny, jako jsou mzdové náklady, náklady na povinné další vzdělávání pečujících osob nebo třeba náklady na stravu město pokryje z příspěvku od státu na dětskou skupinu a z poplatků od rodičů.
Celková cena za stavbu přesáhla 21 milionů korun, město na ni získalo dotaci ve výši 18 milionů. „Nábytek a další vybavení si vyžádají investici ve výši zhruba jednoho milionu korun,“ uzavřela mluvčí Jandová.