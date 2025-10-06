Turnov postavil zázemí pro dětskou skupinu, přijme děti mladší tří let

Moderní zázemí pro péči o děti, která je velmi podobná té v mateřských školách. V Turnově postavili budovu dětské skupiny. Novostavbu na Hruštici v ulici Vladimíra Krajiny teď čeká kolaudace. Zároveň by do konce října měly být dokončeny sadové úpravy v zahradě a chystá se vnitřní vybavení. Od začátku roku 2026 se prostory pro 24 dětí předškolního věku otevřou.
V Turnově postavili budovu dětské skupiny. Od začátku roku 2026 se prostory pro 24 dětí předškolního věku otevřou. | foto: město Turnov

„Dětská skupina slouží k péči o dítě a nesoustředí se úplně na vzdělávání a přípravu na školu, umožňuje tak přijetí výrazně mladších dětí než tříletých,“ vysvětlila mluvčí Turnova Marcela Jandová.

Novou službu bude poskytovat tamní Waldorfská mateřská škola, jejíž ředitelka Petra Šorfová přišla se vzdělávací koncepcí. Do konce roku teď v Turnově budou připravovat personální i materiální zázemí pro nejmenší.

„Zásadní je zajištění potřeb dítěte, výchova a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků,“ popsala Jandová. Klíčové podle ní je nastavení dobrého vzdělávacího systému, který je přizpůsoben specifikům skupiny.

Stavba vyšla na 21 milionů korun

Projekt vznikal po dobu tří let. Inspiraci pro fungování dětské skupiny zastupitelé města hledali v celém Libereckém kraji. „Zjišťovali jsme zkušenosti z praxe, přínosy a nevýhody. Naším cílem je kvalitní péče o děti se smysluplným programem a s jasnými cíli a vizemi, nikoli jen zpoplatněné hlídání dětí,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Martina Marková.

Běžné výdaje dětské skupiny, jako jsou mzdové náklady, náklady na povinné další vzdělávání pečujících osob nebo třeba náklady na stravu město pokryje z příspěvku od státu na dětskou skupinu a z poplatků od rodičů.

Celková cena za stavbu přesáhla 21 milionů korun, město na ni získalo dotaci ve výši 18 milionů. „Nábytek a další vybavení si vyžádají investici ve výši zhruba jednoho milionu korun,“ uzavřela mluvčí Jandová.

