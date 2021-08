Turnovu zoufale chybí byty, řešením může být přestavba podniku Dioptra

Je to velmi smělý plán. Tak hodnotí záměr společnosti Dioptra starosta Turnova Tomáš Hocke. Pokud se nápad podaří uskutečnit, v Turnově by se mohla rozšířit nabídka bydlení o dalších zhruba 160 bytů.

Dioptra chce totiž své sídlo přestavět právě na byty. Budovu firmy přitom nejde přehlédnout. Pětipodlažní objekt, který byl postaven v letech 1969-1971, je výraznou dominantou Sobotecké ulice naproti areálu Maškovy zahrady. Vjem poněkud kazí nižší budova před ním, kde je mimo jiné prodejna Dioptry, tu by měli zbourat.

„Na místě zbouraného nižšího objektu by měly vzniknout tři menší bytové domy, zatímco velký objekt Dioptry zůstane zachován a také by se měl využít k bydlení. Je to smělý plán, který budeme patrně už v brzké době projednávat na zastupitelstvu v rámci další změny územního plánu,“ řekl starosta Hocke.

Bydlení chybí

Poptávka po bydlení v Turnově je totiž obrovská, problém je ovšem v nedostatečné nabídce. Nových bytů je tam málo a počet obyvatel ve městě tak stagnuje.



„Vychází to z rozvojových ploch, které přibývají ve vesnicích okolo, zatímco samotný Turnov je spíše využíván jako centrum občanské vybavenosti. Takže sem všichni sváží děti do škol, na kroužky, na sport, chodí sem na kulturu, využívají zdravotnické zařízení a podobně. My pak máme problém s tím, že tu nechtějí bydlet, respektive nemají šanci tu bydlet, protože byty nejsou,“ upřesnil starosta.

Zamýšlenou přeměnu Dioptry na byty proto město vítá. Vše je ale zatím na samém začátku. „Zatím se o tom diskutuje v komisi pro rozvoj města. Připravujeme diskuzi o regulačních mantinelech celého toho území. Protože byty jsou pro město přijatelné, ale jde o celkové zatížení této lokality. Na druhou stranu se bojíme, aby se z Dioptry při příliš nastavených omezeních nestal brownfield, podobně jako to dopadlo s areálem bývalých Uhelných skladů, se kterým máme velké problémy,“ dodal Hocke. Problematická je především otázka parkovacích míst.

V případě 160 zamýšlených bytů musí být kapacita parkování dostatečná s ohledem na to, že rodiny mají často i dvě a více aut. „Proto se počet bytů ještě upřesňuje, aby lidé neparkovali pak jinde a neubírali místa tam,“ zmínil Hocke.

S přeměnou Dioptry na byty souvisí i stěhování výzkumného centra TOPTEC Turnov, které je teď v Dioptře v nájmu. Jediná pobočka Akademie věd ČR v Libereckém kraji, který se specializuje na výzkum optiky a optoelektroniky, by měl ale v Turnově zůstat i nadále. Původně se uvažovalo o stavbě nového zázemí v prostoru za pivovarem Malý Rohozec, nakonec se ale TOPTEC rozhodl zůstat v Sobotecké ulici.

Nové sídlo světově uznávaného výzkumného centra má tak vzniknout hned vedle Dioptry směrem k židovskému hřbitovu. „Je to pro nás priorita. V Dioptře máme problém udržet takzvaně čisté provozy, ve kterých způsobí komplikace i sebemenší smítko. A není kam se rozšířit. Měli jsme nabídku na přestěhování do Prahy, ale chceme zůstat v Turnově. Většina našich lidí je místních a tradice optiky tady je obrovská. Chceme ji zachovat a posunout ještě dál,“ uvedl výkonný ředitel TOPTEC Vít Lédl.

Proměna Dioptry na byty a stavba nového zázemí TOPTECu není jedinou plánovanou změnou v areálu. Hned na druhé straně u nového sjezdu ze silnice I/35 před benzinovou pumpou má vyrůst supermarket Kaufland. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se nákupní centrum otevřít o Vánocích 2022.