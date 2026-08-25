Muž napadl ženu v turnovské ulici Palackého v sobotu 22. srpna kolem šesté hodiny ráno. Policisté ihned začali po muži pátrat.
„Na základě zjištěných poznatků semilští kriminalisté také úzce spolupracovali s policisty z obvodního oddělení v Mnichově Hradišti, kterým se včera v podvečer podařilo podezřelého muže na Mladoboleslavsku zadržet a k dalším úkonům předat kriminalistům ze Semil,“ uvedla dnes policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
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Napadl ženu při půjčování sdíleného auta, policie útočníka zadržela a obvinila
Policisté muže zadrželi a nyní ho podezírají z pokusu o znásilnění. „S ohledem na tyto aktuálně probíhající úkony a také i s ohledem na napadenou ženu nebudeme k tomuto případu v tuto chvíli poskytovat detailnější informace,“ sdělila policejní mluvčí.
Zároveň dodala, že policie chce uklidnit veřejnost v Turnově, kde se informace o napadení ženy šířily prostřednictvím sociálních sítí, a mezi obyvateli města tak vznikaly obavy o jejich zdraví i životy.