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Muž se v Turnově pokusil znásilnit ženu, dopadli ho v jiném kraji. Policie klidní obavy

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  10:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Policisté dopadli muže, jehož podezřívají, že o uplynulém víkendu napadl ženu v Turnově a pokusil se ji znásilnit. Hledaného vypátrali na Mladoboleslavsku, tedy už ve Středočeském kraji.

Muž napadl ženu v turnovské ulici Palackého v sobotu 22. srpna kolem šesté hodiny ráno. Policisté ihned začali po muži pátrat.

„Na základě zjištěných poznatků semilští kriminalisté také úzce spolupracovali s policisty z obvodního oddělení v Mnichově Hradišti, kterým se včera v podvečer podařilo podezřelého muže na Mladoboleslavsku zadržet a k dalším úkonům předat kriminalistům ze Semil,“ uvedla dnes policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

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Policisté muže zadrželi a nyní ho podezírají z pokusu o znásilnění. „S ohledem na tyto aktuálně probíhající úkony a také i s ohledem na napadenou ženu nebudeme k tomuto případu v tuto chvíli poskytovat detailnější informace,“ sdělila policejní mluvčí.

Zároveň dodala, že policie chce uklidnit veřejnost v Turnově, kde se informace o napadení ženy šířily prostřednictvím sociálních sítí, a mezi obyvateli města tak vznikaly obavy o jejich zdraví i životy.

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Muž se v Turnově pokusil znásilnit ženu, dopadli ho v jiném kraji. Policie klidní obavy

ilustrační snímek

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