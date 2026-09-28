Na tuningovém srazu v Hrádku nad Nisou najelo auto do davu. Pět lidí se zranilo

„Byl konec soutěže o nejhlasitější auto srazu a na místě byl poslední účastník soutěže, který se rozhodl ještě na místě turovat. Najel do davu lidí a zranil pět osob, což nás velice mrzí,“ popsal organizátor akce z Liberecké srazové na Instagramu. K nehodě došlo v sobotu 26. září ve večerních hodinách.
Nehodu potvrdil mluvčí záchranářů Michael Georgiev. „Na místě jsme měli celkem pět zraněných osob, z toho tři osoby utrpěly lehké poranění a dvě středně těžké poranění. Všechny osoby byly na místě při vědomí a komunikovaly s posádkami. Po ošetření byly převezeny do traumacentra v liberecké nemocnici,“ přiblížil.
Podle některých účastníků je mezi zraněnými i jedno dítě, mluvčí Georgiev informaci nepotvrdil.
„Jeden ze soutěžících nezvládl při ukázce řízení svého vozidla a následně narazil do dalších dvou vozidel Honda a Mercedes a vzápětí bohužel také do přihlížejících lidí,“ dodala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová s tím, že řidiče policisté podrobili dechové zkoušce na alkohol a orientačnímu testu na jiné návykové látky. Obě zkoušky byly negativní.
„Řidič, občan cizí státní příslušnosti, byl na místě zadržen a na policejní služebně si od libereckých kriminalistů vyslechl obvinění z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, za které mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ vylíčila Šrýtrová. Případem se aktuálně zabývají liberečtí kriminalisté, kteří budou řešit, do jaké míry byla akce legální, a jak byla celkově zajištěna.
Selhala organizace?
Ford Mustang GT, který do lidí v kempu najel, měl poznávací značku z Německa. „Podle popisu na mé auto přirazil nějakou paní. Osobně jsem to ale neviděl, takže nedokážu potvrdit pravost tohoto tvrzení. K autu jsem se dostal až když tam byl strašný mumraj, ale viděl jsem jak ošetřují zraněného člověka pod lavičkou za mým autem a pak paní před mým předním nárazníkem,“ vylíčil jeden z účastníků srazu.
Několik návštěvníků se nechalo slyšet, že na akci selhala organizace ze strany Liberecké srazové. „Z naší strany do té doby probíhalo vše v pořádku. V daném chaosu security zajišťovala volnou cestu pro zdravotníky. Jako organizátor jsem společně s dalšími lidmi začal okamžitě lidi odhánět ke svým autům a akci jsme automaticky ukončili,“ hájila se Liberecká srazová.
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„Dlouhodobě nerespektují bezpečnost na akcích a dostatečnou informovanost lidí. Nedbají na to, co se na srazech má a nemá dělat. Pět zraněných je výsledek. Není to poprvé a nebude to ani naposled,“ řekl na Facebooku Aleš Vyroubal z automobilového klubu DRC Liberec.
„Neznám podrobnosti nehody, ale rozhodně jsem přesvědčen, že akce byla s vedením Kristýny konzultována a schválena. Byl to několikátý ročník a z těch předešlých jsem slyšel dobré ohlasy. Přeci není možné hodnotit celou akci na základě jednoho lidského selhání jednotlivce,“ myslí si starosta Hrádku nad Nisou Pavel Farský.
„Policisté uvítají jakékoliv vizuální záznamy z mobilních telefonů či kamer - fota, videa, která by zaznamenávala dění na místě události,“ uzavřela mluvčí Šrýtrová.