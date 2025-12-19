Konec omezení. Řidiči v Liberci projedou po deseti měsících opraveným tunelem

Stavbaři opravovali tunel a navazující mosty nad Švermovou a Košickou ulicí. „Všechny tři stavby jsou 30 až 35 let staré a dosud nikdy neprošly celkovou rekonstrukcí. Jde o první větší zásah v tomto úseku a zároveň první skutečně rozsáhlou uzavírku od doby výstavby,“ popsal vedoucí provozního úseku Správy Liberec Jakub Hušek.
Podle ředitele liberecké správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Wohlmutha se jim osvědčilo spojit více staveb pod jedno dopravně inženýrské opatření už při předchozích rekonstrukcích na této silnici. „Díky tomu se podařilo zkrátit dobu omezení a zvládnout rekonstrukci i přes komplikace, které se během roku objevily,“ doplnil Wohlmuth.
Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michaela Georgieva se se situací dokázali vypořádat i záchranáři, a to bez dopadu na změnu dojezdových časů sanitek.
„Naši řidiči jsou profesionálové. Samozřejmě jsme o uzavírce věděli a měli jsme dodané oblasti, kam najíždět, a jsme schopni se případným kolonám vyhnout,“ upřesnil s tím, že řidiči sanitek sledovali dopravní informace a jezdili aktuálně nejrychlejší trasou.
„Pro nás bude pozitivní, že se nám ulehčí provoz, to určitě. Ale samozřejmě se uleví dopravě v celém Liberci. Je pro nás velice důležité mít cesty, kterými můžeme vyjíždět a přijíždět do Liberce,“ okomentoval situaci Georgiev.
Liberecký tunel tvoří dva dvoupruhové tubusy. „Rekonstrukce zahrnovala sanaci stěn a stropů, izolace portálů tunelu, nové povrchy vozovek, modernizaci zádržného systému a proměnného dopravního značení,“ přiblížila mluvčí ŘSD Kamila Zahálková. Zároveň stavbaři vyměnili osvětlení a nainstalovali nové bezpečnostní technologie.
Dovnitř mostů se nikdo nedostane
Kromě tunelu stavbaři opravili mosty nad Švermovou a Košickou ulicí u Babylonu. „Na mostech přes Švermovu ulici došlo k výměně ložisek a mostních závěrů, opravě odvodnění, injektáži trhlin a zesílení nosné konstrukce,“ přiblížila Zahálková s tím, že stavbaři udělali zabezpečovací opatření, která brání neoprávněnému vstupu do mostních komor, a stabilizovali erodující svahy.
Na mostech přes Košickou ulici odstranili stavbaři horní část mostu a následně vybudovali novou. „Součástí prací byly nové izolace mostních konstrukcí, římsy, zádržné systémy včetně zábradlí a nová asfaltová vozovka,“ doplnila Zahálková.
Tunel a sousední mosty z obou stran opravuje společnost Eurovia, která je zhotovitelem všech tří zakázek. Celková investice je přibližně 246 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.