Dotace jsou na dostavbu univerzitní budovy, z ní ale po demolici moc nezbylo

Autor:
  13:17
V současnosti největší investiční akci liberecké univerzity provázejí komplikace. Z budovy E2, která měla projít rekonstrukcí za téměř půl miliardy korun bez daně, toho totiž po loňské demolici moc nezbylo. Vedení vysoké školy nyní řeší, jak zachovat dotace, bez nichž by rozšíření kampusu a vznik simulačního centra urgentní medicíny nebyly možné.

Dotace jsou určené na dostavbu a úpravy existující budovy E2, po ní se ale doslova slehla zem. Celý projekt podle stávajícího rektora Technické univerzity v Liberci (TUL) Aleše Kocourka předchozí vedení úplně dobře nepřipravilo. On se jím zabývá od února, respektive od počátku svého funkčního období.

„Během přípravných prací udělalo bývalé vedení řadu špatných rozhodnutí, která musíme urychleně napravit. Předpokládám, že se nám podaří během následujícího týdne dojednat poslední kroky s poskytovatelem dotace, abychom mohli zahájit výstavbu,“ říká Kocourek, podle nějž z E2 zůstal jen suterén a připojovací koridor k budově E1.

„Upřímně jsem nečekal, že bude kolem této investiční akce tolik komplikací,“ přiznává. Příprava stavby podle něj trvá asi deset let, vystřídalo se při ní více rektorů.

Stavební úřad nechal na základě dokumentace od univerzity celou budovu E2 v lednu 2026 vymazat z katastru nemovitostí, což s sebou přináší jak změnu projektu, tak i některých povolení, která už měla TUL k dispozici.

„Úzce a zcela otevřeně komunikujeme s poskytovateli dotací, stavebním úřadem, katastrálním úřadem i vysoutěženým dodavatelem, aby všechny strany byly obeznámené s tím, jaká je situace, a souhlasily s následnými kroky,“ uvádí dále Kocourek.

„Věřím, že během dvou týdnů budeme mít jasno, jak dál a kdy budeme moci předat staveniště zhotoviteli stavby,“ uzavírá. Metrostav CZ bude mít od toho okamžiku na dokončení budovy 18 měsíců. Rektor ji plánuje zkolaudovat do konce června 2028.

Do E2 se má přesunout fakulta ekonomická, jež momentálně nesídlí v hlavním areálu TUL, ale v centru Liberce v budově H. S pěti nadzemními podlažími bude sloužit také fakultě textilní a simulačnímu centru urgentní medicíny. Zde budou studenti a zdravotníci čelit kritickým situacím, které se budou učit řešit bezpečně na simulátorech. Centrum bude společně využívat TUL, krajská záchranná služba i krajská nemocnice.

Peníze na stavbu pocházejí z mnoha zdrojů, TUL se má podílet necelými 125 miliony.

