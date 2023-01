Tuky ze smažení skončí v kontejneru, Liberci vydělají na hubení hlodavců

K obědu byly řízky, olej ve fritovacím hrnci už má své nejlepší za sebou. Co s použitými jedlými tuky? V lepším případě do petky a vyhodit do kontejneru, v horším vylít do dřezu nebo toalety, odkud míří do kanalizace.

Letos budou mít obyvatelé Liberce konečně i třetí možnost. Během roku budou ve městě rozmístěny kontejnery, do kterých budou moci lidé použité jedlé tuky a oleje vyhazovat.

„Obyvatelé budou mít k dispozici dvě stě kontejnerů, které budou umístěny u kontejnerových stání,“ sdělil náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Podle něj z toho pro město a jeho obyvatele poplyne hned několik výhod. „Je to výhodné pro přírodu, ekologii, i pro vodárenskou soustavu,“ doplnil náměstek.

Kromě toho bude město ze sběru oleje profitovat i finančně. Firma, která službu bude provozovat, Liberci bude za odběr tohoto typu odpadu platit.

Získané peníze chce město vrátit do veřejného prostoru. „Z těchto finančních prostředků bychom rádi uhradili deratizaci,“ vysvětlil Janďourek. Na likvidaci nežádoucích obyvatel města z řádu hlodavců město podle něj každoročně věnuje až tři sta tisíc korun. „To se za tři roky blíží milionu,“ upozornil náměstek s tím, že město bude za každý rok získávat „za oleje“ fixní částku. Jak bude vysoká, ale Janďourek neuvedl.

Až sto třicet tun tuků

Město očekává, že první rok vybere kolem 20 tun olejů a tuků. Podle Janďourka to vyplývá z rešerší, které provedlo ve městech, kde už sběr funguje. V dalších letech by měl objem sebraného odpadu narůstat. „Městu velikosti Liberce při plné kapacitě odpovídá sto třicet tun,“ dodal náměstek.

V Liberci měli lidé dosud možnost vyhazovat použité oleje pouze ve sběrných dvorech. Nové kontejnery o obsahu 270 litrů vybraná firma rozmístí po Liberci plošně v průběhu letošního roku.

Ještě předtím bude radnice obyvatele informovat, jak přesně kontejnery využívat. Podle náměstka mají použité oleje další široké využití. „Z jedlých tuků se vyrábí například letecký benzin nebo biopaliva,“ uvedl Janďourek.

Třídit jedlé tuky a oleje umožňuje svým obyvatelům čím dál více českých měst. Několik let už nádoby na recyklaci tohoto odpadu využívají například v Hradci Králové nebo Pardubicích. Snaží se tím zamezit vylévání použitých olejů do domácích odpadů.

Často pak ulpívají na stěnách kanalizačních trubek a zacpávají je. To vyžaduje pak použití agresivních čisticích prostředků, které jsou ekologicky nevhodné. V horších případech může dojít k havárii celé kanalizační sítě. V roce 2017 objevili údržbáři v kanalizaci Londýna tukovou hroudu velikosti plejtváka obrovského. Její odstranění trvalo několik týdnů.