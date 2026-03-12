Liberec promění Tržní náměstí, opozice plány kritizuje jako zbytečné

Eliška Marinská
  12:13
Liberečtí radní plánují rozsáhlou úpravu Tržního náměstí. Rekonstrukce město vyjde zhruba na 75 milionů korun. Cílem má být zvýšení bezpečnosti dopravy a proměna veřejného prostoru. Opozice ale proměnu náměstí kritizuje.

Stavba se týká křižovatky ulic Budyšínská, Durychova, Nová Pastýřská a samotného náměstí. Projekt navazuje na novou místní silnici Nová Pastýřská.

„Doprava bude po rekonstrukci proudit po městském okruhu, který vede nově realizovanou sběrnou komunikací Nová Pastýřská,“ uvedl náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Budoucí podoba Tržního náměstí
Aktuální podoba Tržního náměstí v Liberci
Budoucí podoba Tržního náměstí
Aktuální podoba Tržního náměstí v Liberci
Budoucí podoba Tržního náměstí
„Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a nová podoba náměstí,“ popsal. Součástí úprav je oprava Budyšínské ulice včetně autobusové zastávky. Úsek mezi křižovatkami Budyšínská-Durychova a Rumjancevova-Šamánkova se promění v dopravně zklidněnou pěší zónu.

Projekt kritizuje opoziční Liberec otevřený lidem. Podle Jindřicha Felcmana je význam stavební akce nejasný. „Namísto laviček do kruhu kolem fontány budeme mít betonové stupně na palouku. Fontána bude odsunuta na okraj náměstí. Unikátní autobusová zastávka odstraněna,“ okomentoval na sociální síti chystanou rekonstrukci Felcman.

Kavárna i toalety

Ve středu náměstí vznikne pobytový trávník s betonovými stupni k sezení. „Trávník bude po obvodu chráněn stromořadími v chodnících. Ve třech rozích trojúhelného náměstí bude umístěný malý objekt kavárny a veřejných toalet, fontána, pítko a městský záhon,“ vyjmenoval Janďourek.

„Nemohu si pomoci, ale úprava středu náměstí mi přijde jako stavba pro stavbu. Aby se něco rozkopalo a něco se při tom utratilo. Výsledkem ale není žádné zlepšení, spíše naopak,“ hodnotí Felcman.

„V rámci přípravy rekonstrukce bazénu vedení města velmi často hovořilo o tom, že zásadním úkolem bylo zachovat jeho výjimečnou architektonickou kvalitu. Tím se obhajovaly i extrémně vysoké náklady na jeho rekonstrukci,“ pokračoval.

„Hned vedle sousedící Tržní náměstí se ale to samé vedení města rozhodne kompletně a úplně zbytečně překopat. Toto náměstí přitom samotný architekt bazénu, Pavel Švancer, navrhl s bazénem jako kompoziční celek,“ dodal Felcman.

Podzemní kontejnery

„Součástí projektu je i výměna veřejného osvětlení, kompletní nové povrchy, hospodaření s dešťovou vodou. Slíbili jsme místním obyvatelům, že budeme budovat kontejnery a kontejnerové stání. Bude tam podzemní stání,“ nastínil Janďourek.

Podle mluvčí města Jany Kodymové mají být v západní části náměstí umístěny čtyři podzemní kontejnery tříděného odpadu. „V ulici v jižní části náměstí podél bytových domů budou umístěny dva přístřešky pro komunální odpad přiléhajících domů,“ popsala.

Stavba bude rozdělená do dvou na sebe navazujících etap. „Chceme, aby se bazén jako priorita dokončil ve stanoveném termínu, ale zároveň jsme postupně upravovali komunikace, protože se dotkneme nejen Tržního náměstí,“ upřesnil náměstek Janďourek s tím, že úpravy prostoru před bazénem mají přijít na řadu až po dokončení jeho rekonstrukce.

Z Tržního náměstí v Liberci bude park, před bazénem projedou jen autobusy

„Byli bychom rádi, kdyby Tržní náměstí bylo hotové do konce srpna 2027. Aby už při otevření bazénu bylo kompletně zrekonstruované,“ podotkl Janďourek.

Podle města zůstanou zachována parkovací místa v prodloužení Ruské ulice před Labským zámkem. „Parkovací stání ubudou v části nájezdu na křižovatku s ulicí Durychovou a Budyšínskou, tam kolmá stání být nemohou, protože by auta stála v křižovatce a to nepovolují předpisy a zákony,“ upřesnil.

Parkoviště u vstupu na výstaviště se upravovat nebude, ale rekonstrukce se dotkne křižovatky a sjezdu. „Situace je tam velmi nepřehledná a dochází tam k poměrně výrazným nehodám. Bude tam úplně nový výjezd do Šamánkovy ulice posunutý dál z parkoviště,“ vysvětlil Jiří Janďourek.

