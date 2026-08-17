Primátor Liberce Jaroslav Zámečník považuje Tržní náměstí za přetížené a nebezpečné zejména z pohledu dopravy. „Za posledních dvacet let se tu stalo téměř sto dopravních nehod,“ říká.
„Když si navíc představíte, že sem přibude další provoz Novou Pastýřskou, tak by to mnohonásobně zvyšovalo dopravní rizikovost i zátěž,“ dodává.
|
Liberec promění Tržní náměstí, opozice plány kritizuje jako zbytečné
Podle dat policie zveřejněných na webu Dopravní nehody v ČR se za poslední dvě dekády nejčastěji bouralo na křížení ulic Budyšínská, Rumjancevova a Šamánkova. Drtivá většina zdejších zhruba pětadvaceti nehod se obešla bez zranění, policie eviduje pár lehkých a jedno těžké.
Tržním náměstím podle radnice projíždí až 12 tisíc automobilů denně. Po dokončení městského okruhu, který povede Novou Pastýřskou, Sokolskou, Durychovou a dále Vítěznou, toto číslo stoupne. Nové řešení má dopravní situaci na náměstí zpřehlednit.
„Křižovatka Durychova/Budyšínská bude řízena světly, rozdělí se také jednotlivé odbočovací směry,“ přibližuje jedno z bezpečnostních opatření Štěpán Verner, stavbyvedoucí společnosti Metrostav. Ta rekonstruuje i plavecký bazén naproti. Jako první se stavbaři zaměří na jádro náměstí, tedy na travnatou plochu, jako poslední počítají s úpravou komunikace těsně před bazénem.
|
Nový liberecký bazén už se rýsuje. Stamilionová přestavba za rok skončí
„V září příštího roku by se mělo už plavat. Největší provoz na náměstí začne zhruba s otevřením bazénu,“ konstatuje Verner s tím, že v polovině srpna částečně uzavřou Budyšínskou ulici od křižovatky s Durychovou až po kruhový objezd. Práce zde podle něj potrvají zhruba do konce září.
Mezi Tržním náměstím a bazénem bude nově sdílená zóna, zruší se klasické chodníky a vytvoří jednolitý prostor, kde budou mít pěší a cyklisté přednost před motoristy. „Automobily sem budou mít stále přístup, ale musejí jet rychlostí maximálně 20 kilometrů v hodině a ohleduplně se přizpůsobit pohybu lidí,“ líčí náměstek primátora pro architekturu a dopravní stavby Jiří Janďourek.
Kritici projektu se obávají zejména úbytku parkovacích míst v okolí bazénu. Také zpochybňují, že by šlo o nebezpečnou lokalitu z hlediska dopravy. Někteří považují přeměnu za vyhozené peníze.
|
Z Tržního náměstí v Liberci bude park, před bazénem projedou jen autobusy
„Dodnes nebyl s provozem na Tržním náměstí problém. Nehody s chodci by vyřešily mnohem levněji semafory pro chodce, jako dnes fungují u Fügnerky v ulici Lipová. Ale to by byl moc levný projekt,“ zamýšlí se na facebooku Milan Bumba.
Opravy se dočká také nefunkční kašna s pítkem z 80. let minulého století, která je dominantním prvkem uprostřed náměstí; poté se přesune do prostoru před vietnamskou restauraci, kde vznikne jedno ze tří nároží. Další z nich bude definovat křižovatka u supermarketu Albert a třetí, ve spodní části, bude spjaté s kavárnou a posezením pro matky s dětmi, herními prvky a veřejnou toaletou.
Zastávka jako stánek na sluneční louce
Z ikonické autobusové zastávky, pod kterou je stejně jako pod původní podobou Tržního náměstí i libereckého bazénu podepsán architekt Pavel Švancer, lze podle Janďourka zachovat jen ocelovou konstrukci. Tu by si dovedl představit jako základ pro stánek na sluneční louce v areálu bazénu.
Těsně před zavřením plavecký areál navštěvovalo až šest set tisíc lidí ročně. I jim by měl upravený prostor sloužit. Místní se tu podle náměstka mnohdy necítili příliš bezpečně, náměstí bude proto řešené přehledněji. Předpokládá, že směrem do parku budou expandovat i podnikatelé, například s restauracemi.
Stavba pro stavbu, kritizuje opozice
„Náměstí bylo historicky trojúhelníkově spuštěno směrem k ulici Ruské. Navracíme původní stav, který znali naši předci,“ uzavírá Janďourek. Zlepšit se má hospodaření s dešťovou vodou, v plánu je i sázení nových stromů či trávník s betonovými stupni k sezení.
Opoziční zastupitel Jindřich Felcman projekt dříve kritizoval kvůli extrémně vysoké ceně a nejasnému účelu: „Úprava středu náměstí mi přijde jako stavba pro stavbu. Aby se něco rozkopalo a něco se při tom utratilo. Výsledkem ale není žádné zlepšení, spíše naopak.“
Přestavba podle architektonického návrhu studia OVA si vyžádá kolem 63 milionů korun bez daně, radnice počítá se zhruba pětadvacetimilionovou dotací.
|
12. března 2026