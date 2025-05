Sobotní dopoledne na Troskách zpočátku nenasvědčuje tomu, že by středověký hrad z konce 14. století měly v nejbližších měsících obléhat tisíce fanoušků oblíbené počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II, jejíž děj se zde částečně odehrává. Stačí ale vyčkat pár hodin a první vlaštovky, jež stvrzují existenci nového fenoménu, parkují jen pár set metrů pod hradem. Fakt, že turistů na Troskách už nyní rapidně přibylo, dokládají také tvrdá data.

Jarní vítr žene účastníkům polského zájezdu do očí dým z udírny na nádvoří, rozespalí trempové po noci strávené pod širým nebem posedávají u stánku s pivem, či limonádou. Většina příchozích v seniorském věku nemá o existenci české hry, která si podmanila hráče z celého světa, pravděpodobně ani ponětí.

V deset ráno si přišli pro výhledy. A těch se jim díky slunnému počasí a minimálním frontám dostává vrchovatou měrou. Kolem poledne se ale začíná vrchní parkoviště v Troskovicích plnit a skladba návštěvníků se proměňuje. Přijeli hráči.

Tisíce kilometrů v autě strávil Ville Kaarela. Z Finska zamířil se svými rodiči do Švédska, Dánska a dále do Německa. Před pár dny překročili hranice České republiky a nyní jim zbývá vystoupat už jen pár desítek metrů. Pak konečně spatří, proč přijel – Trosky. Hrad, který Ville tak dobře „zná“ ze hry.

„Kingdom Come je jeden z hlavních důvodů, které nás do tohohle regionu přivedly,“ připouští zhruba pětatřicátník. Jeho pohled zabloudí k hradu – prozatím ukrytému mezi stromy – a on jen těžko skrývá radostné očekávání. Do doby, než se pustil do hraní, Trosky neznal. Pak už ale nemohly chybět ve výčtu zajímavých míst, která chtěl během roadtripu po střední Evropě navštívit.

„Když jsme sem přijížděli, viděli jsme Trosky už z dálky, nějakých 25 kilometrů odsud. Byl to velice rozpoznatelný orientační bod,“ líčí nadšeně. „Hra vzbudila můj zájem o tuhle oblast, zároveň jsou tu bujné lesy – na rozdíl od Finska, kde je příroda docela nudná. Také je tu všudypřítomná historie, což mě zajímá,“ dodává.

Na Troskách sice neevidují, z jakých zemí návštěvníci přicházejí, ale to, že na hrad teď chodí více Seveřanů, neušlo kastelánce Pavlíně Suchomelové. Na nejnavštěvovanější památku Národního památkového ústavu (NPÚ) v Libereckém kraji loni zavítalo přes 90 tisíc lidí. V celorepublikovém žebříčku návštěvnosti objektů NPÚ se umístila na sedmém místě.

A statistiky v počítači, do kterých nechává kastelánka nahlédnout, nenechávají na pochybách. Při srovnání se stejným obdobím v loňském roce (leden až květen), vzrostla letošní návštěvnost o 67 procent.

„Teď v jarních měsících nám zvýšený zájem prospěl,“ shrnuje. Jaro a podzim bývají méně vytížené, zato nejcitelnější příliv turistů – letos nově i fanoušků hry – očekává o prázdninách.

Obavy z letní návštěvnosti

Ve druhé polovině července o víkendech míří na Trosky denně i 1 800 lidí. To se dá podle kastelánky zvládnout. Na hranu kapacity by se dostali přibližně na nějakých dvou a půl tisících. „Mám trošku obavy z léta,“ přiznává s tím, že zvýšená návštěvnost je sice příjemná, nejlepší by ale bylo, kdyby se ji dařilo rozprostřít v čase.

Místní kiosek, kde servírují klobásy, šunkovou kýtu nebo sekanou v bulce, se podle brigádníka Jaroslava nijak speciálně na nárůst strávníků nepřipravuje. „Až to přijde, tak to přijde. Já jsem v hospodě třicet let a když takhle někdo straší s hodně lidmi, tak já říkám – dokud to neuvidím, tak tomu neuvěřím,“ komentuje.

Jarní návštěvnost skalního hradu Trosky stoupla dokonce o 67 procent. Největší příliv očekává zdejší kastelánka v létě (24. května 2025).

Spojitost mezi vyšší návštěvností a vyšší tržbou nevidí. „Záleží na konkrétních dnech. Někdy nám stačí, když přijde jen osm set lidí a máme větší tržbu, než když jich přijde víc,“ zamýšlí se. Největší frontu letos zaznamenal během květnových svátků.

Otázka, jestli jejich výlet na Trosky náhodou nesouvisí s nedávno vydanou akční RPG (hra na hrdiny pozn. red. ) od Warhorse Studios, vyvolá u skupiny mladých lidí na parkovišti vlnu smíchu. Přistiženi při činu. Zavírají dveře auta a pokyvují.

Z Českých Budějovic jedou na otočku kvůli Kingdom Come. Dnes mají v plánu ještě Kutnou Horu, další herní lokalitu. Většina z nich na Troskách kdysi dávno byla.

„Bylo by super, kdyby tu měli nějaký merch. Ale když nebude, tak nebude. Jdeme se sem jenom kouknout,“ vypráví Miroslav S. zjihlým hlasem. Hra je jeho srdcovka. A v partě není sám. Všichni ji hráli. „A ne jednou, hraju asi potřetí.

„Musíme vidět, jak to bylo doopravdy“

Teď vychází DLC (stahovatelný obsah pozn. red. ) a do toho hardcore režim,“ svěřuje Andrea H. „Musíme vidět, jak to tady doopravdy bylo s Jindřichem a Ptáčkem,“ směje se. Kromě Facebooku, kde se fanoušci sdružují, je podle ní hodně aktivní také početná česká komunita na Redditu.

Středověkým světem se rád toulá i pár z Nymburka. Nyní si do přírody/reality přijeli odpočinout. „Do Českého ráje se člověk přijede rád podívat i bez Kingdom Come, ale u nás je motivace i skrz tu hru, kterou teď společně hrajeme,“ říká František Z. Z Trosek se dnes podívá do krajiny poprvé. Zklamaný je jen z toho, že se nesmí do přírodní rezervace Apolena, kam RPG hráče zavádí.

Jak se s prokazatelně rostoucím zájmem turistů Trosky popasují, ukáže až prázdninový provoz. Kastelánka je připravena vše řešit operativně. Kromě toho posílí počet kustodů, kteří budou zodpovídat zvídavé otázky, hrad ve večerních hodinách nabídne nový prohlídkový okruh v češtině zaměřený na středověk, který se dotkne i témat z hry, a v červenci zde chystají akci Pod praporem Bergowa. K dispozici bude také placená aplikace Troskovic, jež zájemce provede po dalších místech v okolí.

„Tím bychom lidi rozptýlili do regionu, aby nebyl jejich hlavní cíl jen Trosky,“ uzavírá Suchomelová. Pokud by byl zájem větší, nevylučuje ani rezervační systém či další opatření.

Další informace a podrobnější rozhovor s kastelánkou Pavlínou Suchomelovou najdete již brzy na iDNES Premium.