Sto dvacet tisíc lidí. Hra Kingdom Come pomohla Troskám k rekordní návštěvnosti

Autor:
  11:01
Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD II) pomohla zřícenině hradu Trosky k rekordní návštěvnosti. Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni. Letošní návštěvnost této národní kulturní památky je podle dostupných údajů dokonce nejvyšší minimálně za posledních 30 let.
Dominantu Českého ráje s věžemi Baba a Panna navštívilo letos 119 806 lidí, což je skoro o 30 tisíc víc než vloni.

O letošní rekordní návštěvnosti informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová. „Děkujeme příznivcům hry Kingdom Come, kteří velmi ukázněně, velmi hezky a vstřícně navštěvovali hrad s maximálním respektem k tomu, že to je národní kulturní památka,“ dodala.

Kingdom Come vábí na Trosky návštěvníky. Zvažujeme limit na vstupy, říká kastelánka

Gotický hrad z konce 14. století je dominantou Českého ráje mezi Turnovem a Jičínem. Z dálky zřícenina s věžemi Panna a Baba připomíná čertovy rohy trčící ze země. Umístění na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek v minulosti nedobytný hrad.

V počítačové hře KCD II měla tato památka významnou roli. Podle Bidlasové ale dopředu nevěděli, co mohou od fanoušků očekávat.

Jarní návštěvnost skalního hradu Trosky stoupla dokonce o 67 procent. Největší příliv očekává zdejší kastelánka v létě (24. května 2025).
„Existovaly různé obavy z toho, jestli se třeba nebudou na hrad dobývat v době jeho uzavření, jestli nám třeba nebudou v nějakém přestrojení slézat hradby a podobně. Ale ukázalo se, že to jsou jedni z nejukázněnějších a velmi empatických návštěvníků, kteří se snažili hradu třeba i pomáhat ve svém volném čase,“ uvedla mluvčí.

Z Finska až na Trosky. Zříceninu čeká v létě díky hře Kingdom Come nápor fanoušků

Počítačová hra podle ní pomohla na Trosky přilákat návštěvníky, kteří tam běžně nechodí. „Přicházeli nám sem návštěvníci ve věku 20 až 35 let, a to už dneska není úplně až tak běžné. Protože tato věková skupina navštěvuje spíše dětské prohlídky, nebo noční prohlídky, jarmarky a podobně. Ale letos na Troskách vytvořili tu největší návštěvnickou skupinu,“ dodala Bidlasová.

OBRAZEM: Provazochodci na Troskách balancují mezi dvěma věžemi

Pro příznivce hry KCD II letos na hradě uspořádali i několik speciálních akcí, největší byla v polovině července, kdy se Trosky pomyslně proměnily ve středověké sídlo. I nyní mohou lidé při návštěvě Trosek narazit na destičky s QR kódy, které po načtení ukážou porovnání daného místa s herní fikcí ve videohře.

