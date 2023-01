Liberecká zoo nově chová žáby, jejichž jed využívají indiáni na šípy

Čtyři pralesničky harlekýn obývají nové terárium ve spodní části pavilonu liberecké zoo a trojici mláďat pralesniček barvířských mohou návštěvníci spatřit ve velkém paludáriu, které sdílí společně s listovnicemi pestrými.

Pavilon tropů, který koncem minulého roku prošel částečnou rekonstrukcí, je opět otevřený pro návštěvníky. Vedle menších stavebních úprav, jako jsou nové světlíky ve střeše nebo nátěr a zasíťování konstrukce budovy, v něm přibyla také nová expozice s pralesničkami harlekýn.

„Než budeme mít vyprojektovány větší rekonstrukce, snažíme se udělat úpravy, které jsou jednodušší a přinesou okamžité zlepšení podmínek pro zvířata i návštěvníky,“ řekla náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Svou toxicitu v zajetí ztrácejí

Pralesnička harlekýn je drobná, černožlutá žabka, která se přirozeně vyskytuje poblíž potoků a řek v tropických lesích Venezuely, Kolumbie, Brazílie a Guyany.

„Své výrazné zbarvení pralesnička využívá jako výstrahu, která má varovat případné predátory, že se jedná o jedovatou a nebezpečnou žábu. V přírodě se pralesničkám harlekýn totiž na kůži vytváří toxický kožní sekret. Naši jedinci ale jedovatí nejsou, protože v chovech v lidské péči žáby v důsledku jiné stravy tuto svoji schopnost a toxicitu ztrácejí,“ vysvětlila zooložka Petra Hnidová.

Společně s pralesničkou strašnou se řadí mezi takzvané šípové žáby, jejichž jed využívají některé kmeny indiánů na potírání hrotů šípů k lovu. „Amazonští indiáni zahřívají žáby nad ohněm a stékající jed zachytávají do nádob,“ přiblížila Hnidová.

Na jaře přibudou v zoo další druhy žab

Dalším novým druhem žab, s jehož chovem zahrada začala, je pralesnička barvířská. Jedná se černo-žluto-modrou drobnou žábu, která dorůstá do velikosti 3,5-6 cm.

„Samečci bývají drobnější než samičky. Pomáhají nosit pulce na zádech do bromélií nebo do dutin stromů naplněných vodou, kde pak pulci dokončují přeměnu v malé žabky,“ doplnila Hnidová. Stejně jako u pralesniček harlekýn se jedná o jedovaté žáby, které získají jedovatý alkaloid batrachotoxin do svého těla z potravy.

„V případě žab se nejedná o poslední zvířata v tomto roce. Během jara bychom rádi představili zcela nové chovatelské zázemí a expozice, které vzniknou v pavilonu ZooExpo, a budou věnované právě těmto obojživelníkům. Domov tam najde více než desítka nových unikátních druhů žab,“ dodal ředitel liberecké zoo David Nejedlo.