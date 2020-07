Za pár minut tři státy. Trojzemí skrývá parní unikát i zachráněný hrad

12:00 , aktualizováno 12:00

Pouhé minuty vám stačí na to, abyste navštívili tři země najednou. Ne, nemusíte kvůli tomu podstoupit let nadzvukovou rychlostí, stačí, když přijedete do Hrádku nad Nisou. Na jeho okraji leží místo zvané Trojmezí i Trojzemí a protínají se na něm hranice tří států: Česka, Polska a Německa.