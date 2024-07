Tvar zůstává, dekor je jedinečný. Vítěze Tour de France čekají trofeje z Lindavy

„Postup výroby byl stejný jako každý rok. Šlo o ruční foukání a brus, čímž získává trofej na jedinečnosti, a vítězové tak mají doma unikátní kusy,“ říká o křišťálových pokladech mluvčí sklárny Lasvit Ajeto Anna Minaříková.

„Celkem se vyrobí sedm křišťálových, čtyři zelené a také zhruba čtyři vzorky trofejí od každé barvy. Trofej pro vítěze zeleného trikotu, který Škoda Auto sponzoruje, má vždy zelenou barvu, ostatní jsou čiré,“ upřesňuje mluvčí pro ty, kteří cyklistice zrovna neholdují.

Tvar trofeje zůstává i po letech stejný. Vyjadřuje dynamičnost a velkou symboliku. Ve spodní části je širší, tak jako je početné startovní pole během prvních etap. Ve svém středu se zužuje, protože se postupně profilují také hlavní favorité, a v horní části už po řadě úniků a spurtů stojí na kolmém vrcholu pouze absolutní vítěz třítýdenního závodu.

„Když jsme ji navrhovali poprvé, snažili jsme se vymyslet něco, co bude dobře reprezentovat závod, bude fungovat jako trofej a zároveň se stane takovou ikonou. Zpětně musím říct, že se nám to podařilo,“ vypráví autor návrhu a Art Director One Design Identity společnosti Škoda Auto Peter Olah.

Trofej měří opět 60 centimetrů a váží přes pět kilogramů. Také letos ji zdobí originální dekor, který má závodníkům připomenout aktuální ročník.

Podstavci dominují precizní linie, jež mají podle designéra vyjadřovat technickou stránku věci. Následně trofejí probublávají pomyslné bubliny, které, ať už v nich vidíme vodu, vzduch nebo jiný přírodní amorfní element, souvisí se závodem a jeho nepředvídatelností.

Skláři nikdy neřeknou ne

„Obrovské množství práce se odvádí na huti, protože sklo vás ne vždy poslouchá. Tady ty věci dokážete ovlivnit, takže na papíře sice vznikne nějaká teorie, ale všechno se děje až tady, kde vidíme konečný výsledek. Je to o vzájemném dialogu se skláři. Ze začátku jsem jim možná připravoval takové výzvy, ale za ty roky už si na mě zvykli. Vždycky se zasmějí, s čím jsem to zase přišel, ale nikdy neřeknou ne,“ oceňuje Olah sklářské mistry z Lindavy.

Právě to, že dostanou nejlepší cyklisté světa trofej od jedněch z nejlepších sklářů v oboru, vnímá jako další symbol. „Před lety byla úplně první myšlenka taková, že jestli má být trofej z České republiky, musíme ji vyrobit z českého křišťálu, z ničeho jiného.“

Sám prý od závodníků dostal už několikrát také zpětnou vazbu. Opakovaly se především poznámky týkající se váhy trofejí.

„Závodníci jsou jednak unavení, a jednak ta trofej skutečně není nejlehčí, takže je na vyhlášení vždycky vidět, že si ji po chvíli rádi odloží. Letos jsme ji kvůli zmíněným bublinám dokonce nafoukli ještě trošku více,“ prozrazuje a dodává, že je pro něj vymýšlení designu trofejí i po tolika letech ctí.

„Ti lidé dosáhnou významného milníku a vy jste ten, kdo se podílel na symbolu, který dostanou. Velmi rád vyhlášení sleduji.“

Cyklistice designér odmala fandí, sám dokonce jezdil na horském i silničním kole. „I když musím říct, že před těmi čtrnácti lety jsem závod až tak nesledoval, postupně mě to ale začalo hodně zajímat a bylo skvělé se s nejlepšími závodníky na světě i setkat,“ vzpomíná Olah na zkušenost při poněkud atypickém závodě v Číně.

Trofej „tak trochu“ rovnou pro Sagana

A komu by „své“ trofeje přál Peter Olah v právě probíhajícím 111. ročníku Staré dámy?

„Řeknu pravdu, dlouhé roky jsem fandil Peterovi Saganovi. Byly i doby, kdy jsem zelenou trofej navrhoval „tak trochu rovnou pro něj“. Od té doby, co už nezávodí, jsem ale takový přelétavý. Na letošní Tour de France nemám ještě úplně jasného favorita,“ přiznává s úsměvem designér.

Předávání trofejí letos kvůli chystaným olympijským hrám v Paříži neproběhne na ikonickém bulváru Champs Elysées, nýbrž v jihofrancouzském Nice. Na programu posledního závodního dne je 21. července individuální časovka.